中國財政部長人民日報撰文 2025年將提高財政赤字率

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（中央社台北21日電）中國財政部長藍佛安今天在人民日報上撰文，表態中國將實施更加積極的財政政策，以利經濟回升向好。提到的政策包含今年將提高財政赤字率、安排更大規模政府債券、促消費與化解風險，以及增強地方財力。

中共黨媒人民日報今天在10版刊登藍佛安的文章，名為「實施更加積極的財政政策、推動經濟持續回升向好」。

文章內容提到，2025年是「十四五」規劃的收官之年。當前，外部環境變化帶來的不利影響加深，中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，不過仍認為中國的「經濟韌性強、潛力足、回旋餘地大的優勢仍然明顯，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變」。

文章提到，今年將實施更加積極的財政政策，打好政策「組合拳」。今年將統籌考慮宏觀調控需要，提高財政赤字率，進一步增加財政總支出規模，為經濟發展注入更多動力。

文章並表示，今年將增加發行超長期特別國債，進一步支持「兩重」建設、「兩新」工作；增加新增地方政府專項債券規模，擴大投向領域和用作項目資本金範圍；適度增加中央預算內投資規模，合理安排投向和重點。

文章表示，會堅持黨政機關過緊日子不動搖，但會加大對提振消費的支持，推動增加居民收入、健全社保體系、改善消費條件。

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文章稱，將持續用力防範化解重點領域風險，今年將按照一攬子化債政策安排，繼續推動落實地方政府債務限額置換存量隱性債務政策。允許地方政府專項債券用於回收閒置存量土地和收購存量商品房用作保障性住房，促進房地產市場回穩。新增發行特別國債補充國有大行核心一級資本，增強服務實體經濟能力。

文章又說，今年中央對地方轉移支付將保持增長，進一步增加均衡性轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金，加強地方財力保障。同時，增加安排促進高質量發展激勵資金，激勵地方主動發展經濟、做大收入「蛋糕」。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1140221