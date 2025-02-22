中國證監會：上市公司財務造假處罰案 年增17%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北22日電）中國證監會表示，2024年上市公司財務造假處罰案61件、年增17%，觀察近年行政處罰案例可發現，上市公司財務造假兼具系統性、隱蔽性、複雜性等特點。

據第一財經報導，中國最高人民檢察院、中國證監會21日聯合召開「依法從嚴打擊證券違法犯罪促進資本市場健康穩定發展」記者會。中國證監會行政處罰委員會辦公室主任何艷春表示，資本市場財務造假兼具系統性、隱蔽性、複雜性等特點。

何艷春提到，2024年對61件財務造假案件做出行政處罰，年增17%；平均處罰金額人民幣1577萬元（約新台幣7130萬元），年增12%，其中有7件案件處以最高罰款額度。

財務造假案有4大特點，包括「假帳做全套」，導致識別難度持續加大；利用空殼公司、第三方建構沒有實質經濟的交易，達到合法形式掩蓋非法的目的；公司治理與內控制度約束力不夠；為了滿足融資條件、維持上市公司地位造假財務。

中國證監會將透過非現場監管、現場檢查、輿論監測、投訴舉報等方式加強查察財務造假等違法違規行為；完善舉報獎勵制度，鼓勵內部「吹哨者」發揮作用，同時將加強民事賠償、刑事打擊等追責行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國證監會副主席李明提到，包括財務造假等違法案件在內，證監會2024年辦理案件739件，做出行政處罰592件，罰款153億元；對於恆大地產財務造假案罰款逾40億元，證監會也與財政部對於恆大地產案審計單位開出「史上最大罰單」。

李明強調，監管執法必須站在投資者立場，中國股市中小投資者占比高達96%，風險承受能力薄弱、自力救濟能力相對不足，其為案件中「看不見的當事人」，在依法行政過程中，應該更多的是站在保護投資者角度。（編輯：陳鎧妤）1140222