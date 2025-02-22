王毅與澳洲外長會面：希望妥善處理差異分歧

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（中央社台北22日電）中國外交部長王毅當地時間21日在南非約翰尼斯堡會見澳洲外交部長黃英賢。黃英賢表示，尋求中方就中國軍艦在沒有事先通知下，在澳洲東岸外海進行實彈演習的解釋。據中國外交部，王毅表示，希望妥善處理差異分歧。

據黃英賢在個人X平台發文，指21日在南非約翰尼斯堡出席20國集團（G20）外長會議期間與王毅會面。

黃英賢表示，她提出澳洲對於安全及專業軍事行為的期望，並提出對人權等議題的關注。她也尋求中方就中國軍艦在沒有事先通知下，在澳洲東岸外海進行實彈演習的解釋。

黃英賢表示，澳洲一直表示，將在可能的情況下與中國合作，但會在關乎國家利益及必須的情況下，表達不同意。

據中國外交部，王毅表示，中方願與澳方推動建設更加成熟穩定、更富成果的中澳全面戰略夥伴關係，「中方讚賞澳方多次重申恪守一個中國原則，希望澳方繼續尊重中方核心利益和重大關切，維護雙邊關係的政治基礎，妥善處理差異分歧。」

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據中國外交部，黃英賢表示，目前中澳經貿往來全面恢復，釋放利好消息，「澳方堅持奉行一個中國政策」，願繼續與中方在符合各自國家利益的領域加強合作。

中國海軍「衡陽號」護衛艦、「遵義號」驅逐艦及「微山湖號」補給艦組成的艦隊，上週進入澳洲周邊海域，本週沿著澳洲東海岸航行，受到澳洲和紐西蘭海軍和空軍的監控。（編輯：陳鎧妤）1140222