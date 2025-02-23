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美擬對中國海事物流限制 中國批濫用301調查

2025/2/23 12:03
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（中央社記者張淑伶上海23日電）美國貿易代表署宣布將對中國海事、物流、造船等領域採取限制措施。中國商務部發言人今天回應，美方濫用301調查手段，中方將密切關注並採取必要手段捍衛自身合法權益。

中國商務部官網今天以其發言人答記者問的方式做相關回應。

2024年4月17日，美國貿易代表署宣布，將對中國海事、物流、造船業存在不公平貿易行為發起301調查，以回應美國5個工會近期請願。今年2月21日，美國貿易代表署宣布，將就其對中國上述領域採取的限制措施徵求公眾意見。

商務部發言人對此表示，2024年3月以來，中美雙方已就美對中國海事、物流和造船業相關調查開展多輪溝通。中方反覆申明對301調查看法，並提供中方立場非文件，要求美方回歸理性客觀，「停止將美國內產業發展問題甩鍋到中方頭上」。但美方還是「一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠」。

他表示，此前美國對中國加徵301關稅已被裁定違反世貿（WTO）規則。「美方出於國內政治需要，濫用301調查手段，是對多邊貿易體制的進一步破壞。」

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他並指出，美方提出的徵收港口費等擬議限制措施損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國內通脹壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭運營商和工人的利益。有關國家和組織也對美方調查表示反對和不滿。

他說，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法。中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。（編輯：廖文綺）1140223

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