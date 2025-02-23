川普強勢出擊 王毅：國際事務不應再由少數國家壟斷

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（中央社台北23日電）面對美國總統川普在國際議題上強勢出擊，中國外長王毅22日說，他日前代表中方在聯合國安理會會議中主張，國際事務不應再由少數國家壟斷，各國都有權平等參與全球治理，並應「以協作取代對抗，以共贏防止多輸」。

王毅還說，無論國際形勢如何變化，中國都將保持戰略定力，以自身的確定性化解外部所有不確定性。中國將首先堅定不移辦好自己的事，大力推進「中國式現代化」；至於烏克蘭問題，中方願根據「當事方的要求」，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為「烏克蘭危機」的政治解決繼續發揮建設性作用。

中國外交部官網今天公布，王毅在結束日前包括主持聯合國安理會議、出席慕尼黑安全會議、訪問英國等一連串行程後，22日接受中國媒體訪問的答覆內容彙整，作上述表示。

王毅說，他日前在聯合國安理會會議上主張，在推進全球治理中，各國都有權「平等參與、平等決策、平等受益」，要尊重各國人民的自主選擇，厲行國際法治；而國際事務「不應再由少數國家壟斷」，發展成果也不應再由少數國家獨占。

他又說，全球應秉持「共商共建共享」原則，「以協作取代對抗，以共贏防止多輸」，以「大團結」破擊「小圈子」。且不能空喊口號，而要解決問題，把美好願景轉化為豐富實踐。

王毅並暗批美國說，大國要「帶頭講誠信，講法治，堅決摒棄零和博弈，不應重拾叢林法則，在遵守國際法上不能搞雙重標準」。中國支持「開放共贏」，「保護主義不是出路，脫鉤斷鏈斷的是機遇，小院高牆封的是自己」，要以「普惠包容的經濟全球化」，支撐「平等有序的世界多極化」。

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王毅並針對烏克蘭問題聲稱，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，但中國沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。最近關於和談的呼聲不斷上升，和平的窗口正在開啟。儘管各方立場不盡一致，但對話總比對抗好，和談總比打仗好。

他說，中方支持一切致力於和平的努力，期待各當事方找到能照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。中方願根據「當事方的要求」，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為「烏克蘭危機」政治解決繼續發揮建設性作用。（編輯：邱國強/周慧盈）1140223