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復旦大學研究員被控抄襲台灣論文 校方通報證實

2025/2/25 19:58（2/25 20:38 更新）
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圖為上海復旦大學的校門口。（中央社檔案照片）
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（中央社台北25日電）上海復旦大學新聞學院博士後研究員王燦，被控兩年內惡意抄襲台灣4篇論文，甚至一字不漏發表於中國各大期刊。復旦大學新聞傳播學博士後流動站今天通報情況屬實，指王燦情節嚴重，構成學術不端，已於1月將他退站處理（相當於退學）。

網路訊息顯示，王燦還擔任武漢輕工大學管理學院碩士生導師，曾獲2021年「武漢英才．青年優秀人才」，也是南京大學中華圖像文化研究所兼職研究員。不過武漢輕工大學官網已經下架所有與王燦相關的訊息。

國立政治大學中國文學系博士候選人葉霑23日與另外兩名抄襲受害人張桓溢、王秀如在臉書社團發表聯合聲明表示，2024年12月陸續發現他們與另一位受害者共計4篇碩士論文，遭到王燦的惡意抄襲，且多數發表於中國大陸各大頂級期刊，提醒台灣研究生們恐遭對岸「系統性」抄襲。

聲明指出，王燦4篇論文皆是「一字不漏」、「包含註腳」甚至「連同圖表」的惡意抄襲，一次也不曾提及所抄襲之原著，已構成極為嚴重的學術不端。而在短短兩年內高達4次的惡意抄襲，且以此獲取復旦大學、武漢輕工大學的學術工作機會，不僅是對多位原著者研究成果的重大侵害，更是對人文學術圈的蓄意詐欺。

葉霑還指控王燦在她提出檢舉後，連發3封電郵擾騷，對她進行「情緒勒索」。

葉霑表示，4篇被抄襲的學位論文領域分散，遍及台灣大學台文所、台灣師範大學國文所、彰化師範大學國文所及中央大學藝術所。領域跨及當代台灣非虛構寫作、近現代京劇研究、北宋閱讀史、邊疆藝術研究等。

她指出，由於王燦的研究領域似為新聞學/媒介研究，但抄襲的論文又跨越多個領域，她高度懷疑抄襲者可能是透過「購買」的方式，雇請各領域的熟悉者惡意對「台灣學位論文」進行「代抄服務」。

葉霑指出，4篇被抄襲的學位論文，都將全文公開於國家圖書館建置的「台灣博碩士論文知識加值系統」，因此抄襲者可以輕易透過網路取得文本。中國「戲曲研究」等期刊的編輯部也表示，他們的論文抄襲比對系統，尚未納入台灣的學位論文，因此學位論文系統反而成為不肖份子鑽漏洞的工具。

聲明說，經向中國大陸各期刊及抄襲者所屬單位的申訴檢舉，目前已大致得到正面的結果。

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復旦大學新聞學院官網25日發布「關於王燦學術不端的處理情況通報」，表示復旦大學校學術規範委員會2024年12月收到舉報，反映王燦涉嫌學術違規問題。學校堅決維護學術規範，對學術違規絕不姑息。

通報說，復旦大學學術規範委員會、新聞傳播學「博士後流動站」按規定和程序進行了嚴肅調查，認為舉報情況「屬實」，被舉報的4篇論文均出現了「復旦大學學術規範實施條例」規定的「學術不端行為」，情節嚴重，構成學術不端。復旦大學新聞傳播學博士後流動站已於2025年1月按規定，對被舉報人（王燦）作出退站處理。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140225

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