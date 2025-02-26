加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長榮航3月起機上禁用行動電源 款式挑選、搭機攜帶注意事項一次看
首頁 / 兩岸

中國經濟成長率目標可能設在5% 投行預測達標有挑戰

2025/2/26 13:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國全國兩會即將舉行，將公布今年的經濟成長率目標，雖然中國內外仍然面臨諸多問題，一般預料官方仍會將今年的目標數字訂在5%左右。然而多數國際機構預測，今年中國實際成長將低於這個數字。

2025年中國全國政協會議及全國人大會議「兩會」將先後於3月4日及5日登場，會中將發布今年的政府工作報告，提出今年的經濟成長率目標。根據地方兩會發布的各地經濟成長目標普遍不低於5%，以及去年中共中央經濟工作會議前後所釋放的風聲，普遍認為今年中國仍會把經濟成長率目標訂在5%左右。

據第一財經，中國人民大學宏觀經濟論壇（CMF）的報告建議，2025年經濟成長目標保持在5%左右，有利於夯實當前經濟邊際改善的一些成果，進一步提振市場信心。

同時，今年年初，中國各地召開的地方兩會中，31個省中，有20個省將地方的經濟成長率目標設在5%以上。依照過往經驗，北京、上海設定的目標與最終的全國目標較為接近，以此來判斷2025年全國的經濟成長目標可能為5%左右。

另據路透社日前引述消息人士透露，在去年的中共中央經濟工作會議中，官方顧問建議2025年經濟成長目標設定在4%至5%區間，多數與會者贊成將目標設定在5%左右，與2024年持平。

第一財經的報導指出，經濟成長速度不僅是宏觀經濟發展的關鍵指標，更是就業品質、薪資水準、發展信心等的綜合表現。2025年中國經濟成長目標有可能設定在5%左右，符合中國的潛在成長水準，反映出面對當前國際國內形勢下的挑戰，中國政府在政策制定上的「務實態度」。

雖然2025年中國經濟成長率目標設定為5%，看似已是大勢底定，然而國際投行與市場分析對於2025年中國實際的經濟成長率預測，大多不及5%。

據香港經濟日報、明報報導，瑞銀發布兩會前瞻報告指出，預期中國將會把經濟成長率目標定在5%左右以穩定市場預期，不過有鑑於經濟成長面臨的壓力和不確定性持續存在，實現這目標可能有一定挑戰。如果出現更大的外部衝擊，相關經濟政策支持可能在兩會的基礎上進一步加碼，目前維持對今年經濟成長率預測在4%左右。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法國外貿銀行（Natixis）則分析，中國經濟仍然面臨諸多挑戰，然而基於對政府擴張政策的預期，今年的經濟成長率預測從之前的4.5%上調至4.7%。

據陸委會日前發布最新一期的中國大陸情勢報告，中共中央經濟工作會議定調將實施更加積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣政策，將擴大國內需求列為2025年首要任務，表態提振房市、樓市。國際機構預測2025年中國經濟成長率落在3.9%至4.8%區間，預測平均值4.3%。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140226

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：