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國台辦拋陸生來台條件 陸委會：對岸片面設限

2025/2/26 17:25
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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國大陸國台辦表示，若欲恢復陸生赴台就讀，應儘早撤除兩岸人員往來和交流等障礙；陸委會回應，中國大陸2020年4月片面暫停陸生來台就讀學位，陸生未能來台在於對岸設限。

大陸委員會（陸委會）26日下午透過書面表示，中國大陸在2020年4月片面暫停陸生新生來台就讀學位，迄今未恢復；教育部持續透過既有管道與陸方溝通，未獲正面回應，陸生無法來台就學原因在於陸方片面設置障礙與限制所導致。

陸委會表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，兩岸校際師生互訪、研討會、論壇與研習等各類型學術教育交流活動持續進行。

陸委會強調，去年有2千多名大陸研修生來台、逾7場兩岸學術教育論壇大型活動在台舉辦，只要秉持對等尊嚴原則、符合相關法令規範，兩岸校際及學術交流活動均能有序進行，沒有障礙。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

國台辦發言人朱鳳蓮指稱，如果真心希望陸生恢復赴台就讀，應儘早撤除對於兩岸人員往來和交流合作所設置的障礙，「不是變著花招想製造不承認『九二共識』、兩岸也能協商對話的假象」。（編輯：吳柏緯）1140226

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