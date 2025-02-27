加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金哈克曼逝世享壽95歲 生涯獲2座奧斯卡獎以「霹靂神探」登影帝
首頁 / 兩岸

中美貿易有新協議？ 北京：與美方一直保持溝通

2025/2/27 16:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海27日電）中美新一輪關稅戰已經開打，對於兩國是否會達成新的貿易協議，中國商務部今天表示，與美方對口部門一直保持溝通。針對美方即將對進口銅展開徵收新關稅的調查，則強調中方將採取必要措施維權。

央視新聞報導，中國商務部27日下午舉行例行新聞發布會，有記者提問：美國總統川普日前表示美中兩國有可能達成新的貿易協議，中美兩國商貿團隊近期有何種形式的溝通或磋商？是否就加徵關稅等話題進行過討論？

中國商務部新聞發言人何亞東表示，中國商務部和美方對口部門「一直保持溝通」。中方堅決反對美方單邊關稅措施，堅定維護自身合法正當權益，也願透過對話協商來解決問題。

美國對中國加徵10%關稅的措施於4日正式生效，中國也宣布10日起對美國進口煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，及對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅。

川普25日下令調查對進口銅徵收新關稅的可能性，白宮官員指中國正在利用國家補貼並試圖控制全球銅生產和過剩產能破壞競爭。

根據環球網，何亞東對此表示，中方注意到美方發起進口銅232調查的決定，美方此次調查是以國家安全為名實施的單邊主義、保護主義行為。

他說，世貿（WTO）專家組早在2022年就裁定美國232關稅措施違反世貿規則，但美方近期不僅恢復徵收鋼鋁232關稅，還一意孤行發起新的232調查，這將進一步破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，擾亂全球產供鏈的穩定。

google news透過 Google News追蹤中央社

何亞東說，中國是精鍊銅的淨進口國，僅出口少量的銅材產品。「所謂中國利用補貼和過剩產能破壞競爭的指控，完全站不住腳」。中方敦促美方盡快撤銷此次調查。如果美方最終執意採取加徵關稅等限制性措施，中方將堅決採取必要措施維護自身合法權益。

銅對於電動車、軍事硬體、半導體及各種消費品的製造都至關重要。白宮官員表示，川普下令的調查將針對進口原礦、精礦、合金、廢銅及其衍生商品，預計很快就會有結果。（編輯：楊昇儒）1140227

#川普
#中國
#中國商務部
#白宮
#美國
#何亞東
何亞東
川普擬對中加徵關稅 中國商務部：對中美雙方不利川普上任前 中共外事商務部門赴美交流及表態溝通
川普
G20主辦國示警：多邊主義遭侵蝕 威脅全球成長穩定AI需求續熱 春節因素干擾1月景氣燈號仍亮黃紅燈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：