全球首個人形機器人半程馬拉松 4/13北京亦莊舉行

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（中央社台北4日電）北京經濟技術開發區今天宣布，將於今年4月13日在北京亦莊舉行半程馬拉松賽，同時全球首個人形機器人半程馬拉松將一起舉行。

據新京報等中國媒體報導，今天北京市政府新聞辦舉行記者會，北京經開區工委委員、管委會副主任李全表示，人形機器人將與運動員在起點同時鳴槍起跑，共跑同一條路線，但擁有單獨跑道，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式保障人機安全。

報導指出，機器人比賽時間設置為3小時30分鐘左右，在過程當中，機器人可更換電池，也可通過機器人「接力形式」參加全程比賽。

在評比方面，將依據比賽過程中完賽時間、機器人更換次數進行綜合評價，比賽過程中更換機器人每次罰時10分鐘。

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李全表示，今年參賽的機器人應具備人形外觀、可以實現雙足行走或奔跑等動作，而非輪式結構。在控制方式方面，機器人可以是手動遙控（包含半自主），也可以是完全自主的控制方式。

此外，這次人形機器人賽事設置了冠、亞、季軍，獎金分別為人民幣5000元、4000元、3000元，還設置了完賽獎、最優耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創意獎等獎項。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140304