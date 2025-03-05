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中國2025年財政赤字率4%創新高 發債規模加大

2025/3/5 10:55
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（中央社記者張淑伶上海5日電）在經濟下行的壓力下，中國政府工作報告指出，2025年赤字率擬按4%左右安排，創下歷史新高；並將發行超長期特別國債人民幣1.3兆元（約新台幣5.85兆元），比去年增加3000億元；地方政府專項債券4.4兆元，也比去年增加5000億元。

中國14屆全國人大三次會議5日開幕，國務院總理李強作政府工作報告，表明實施更加積極的財政政策，確保財政政策持續用力、更加給力。今年赤字率擬按4%左右安排、比去年的3%提高1個百分點，赤字規模5.66兆元，比去年增加1.6兆元。

今年一般公共預算支出規模29.7兆元，年增1.2兆元。中國政府擬發行超長期特別國債1.3兆元，年增3000億元。擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4兆元，年增5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購現有商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。

今年合計新增政府債務總規模11.86兆元、比去年增加2.9兆元，財政支出強度明顯加大，但也在外界預期之中。

去年12月召開的中央經濟工作會議就要求，2025年要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用。同樣在去年底召開的全國財政工作會議指出，提高財政赤字率，安排更大規模政府債券。

李強今天在政府工作報告中並強調，中央財政加大對地方一般性轉移支付力度，築牢兜實基層「三保」（保民生、保工資、保運轉）底線。「堅持政府過緊日子」，推進財政科學管理，嚴肅財經紀律，嚴禁鋪張浪費，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼。

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第一財經報導指出，在2020年COVID-19疫情暴發前，中國官方公開的赤字率未突破過3%。為應對疫情衝擊，2020年赤字率首次提高至3.7%歷史高位，2021年降至3.2%，2022年進一步降至2.8%，重回3%以內。

2023年為支持災後恢復重建和彌補防災、減災、救災不足，中國增發1兆元國債，財政赤字率達到3.8%新高。2024赤字率設定為3%。2025年赤字率提高至4%左右，創下歷史新高。（編輯：吳柏緯）1140305

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