回應川普「美國優先」 王毅：大國不能恃強凌弱

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（中央社台北7日電）針對美國總統川普上任後奉行「美國優先」政策，中國外交部長王毅今日表示，若每個國家都強調本國優先，國際規則秩序將受到嚴重衝擊。大國應承擔國際義務，「不能唯利是圖，更不能恃強凌弱。」

14屆全國人大三次會議外交主題記者會今天上午舉行，中國外交部長王毅回答美媒提問時作了上述表態。

根據新華社現場直播，有記者提問，川普重返白宮後，大力奉行「美國優先」政策，就職不到兩個月的時間內，已經讓美國退出多個重要國際組織和機構，同時凍結美國大部分對外援助，與傳統盟友關係也陷入緊張。「請問您認為這些是否對中國發展有利，為中國在國際事務中扮演更重要角色提供戰略機遇？」

王毅表示，這個世界上有190多個國家，試想如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則，小國、弱國將首當其衝，國際規則秩序將受到嚴重衝擊。

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王毅說，「新中國外交堅定站在國際公理一邊，堅決反對強權、霸權。歷史應當向前，而不能倒退。大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當。不能唯利是圖，更不能恃強凌弱。」

王毅表示，中國國家主席習近平把握歷史大勢，提出攜手構建人類命運共同體，倡導各國超越各種分歧、差異。「我們高興地看到，越來越多的國家加入到構建命運共同體的行列，還有100多個國家支持『三大全球倡議』，更有超過3/4的國家加入共建『一帶一路』大家庭。歷史將證明，只有心懷『大家』，才能成為真正的『贏家』」。（編輯：廖文綺/朱建陵）1140307