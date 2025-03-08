防止返貧 中國農業部長：有一套嚴格監測系統

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（中央社台北8日電）中國農業農村部部長韓俊今天在全國人大會議第二場「部長通道」採訪活動中表示，目前返貧致貧的風險顯著降低，主因在於農村農業部對此有一套嚴格監測的系統運作。

據澎湃新聞等中國媒體報導，韓俊說，從2020年「打贏脫貧攻堅戰」以後，為了鞏固拓展脫貧攻堅成果，中共中央決定設立5年過渡期，從2021年到2025年稱為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接過渡期，今年是過渡期的最後一年。

韓俊指出，農村農業部對返貧致貧風險群體展開監測，主要分3類：第一類是脫貧不穩定戶，已經脫貧了，但是還不夠穩定；第二類是邊緣易致貧戶，過去不是貧困戶，但是現在有致貧的風險，處在一個邊緣上；第三類是突發嚴重困難戶，有一些農戶由於收入大幅度降低或者支出大幅度增加，基本生活難以保障，有返貧致貧的風險，更多的是因病、因殘、因就業不穩或其他原因，生活有時會很困難。

韓俊指出，對前述3類農戶，每年都會進行監測。農業農村部專門有一個防返貧致貧的大數據平台，對這些農戶每戶的情況都能及時掌握。

他表示，「只要納入監測對象，只要有返貧致貧的風險，每個村都有基層組織還有駐村工作隊，各種幫扶措施第一時間都會上，精準幫扶」。

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韓俊也提到農村的兩大問題，即「高價天價彩禮娶不起，豪華喪葬死不起」，認為推動中國鄉村移風易俗工作非常重要。

中國官方在2020年底宣布達成脫貧攻堅目標，但外界對此大多抱持質疑態度。（編輯：呂佳蓉）1140308