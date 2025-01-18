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中日農業官員會面 同意續磋商恢復日本牛肉對中出口

2025/1/18 13:08
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（中央社台北18日電）中國農業農村部部長韓俊17日會見日本農林水產大臣江藤拓。江藤拓於會後記者會表示，雙方同意為恢復日本產牛肉對中出口前提條件的協定盡快生效，將保持溝通。

共同社昨天報導，日本農林水產大臣江藤拓17日在北京與中國農業農村部部長韓俊會談。

江藤拓於會後記者會透露此事並表示，這是向恢復出口邁出重要的一步。他還再次要求中國恢復在福島第一核電廠核處理水排海後暫停的日本水產品進口。

不過，中方發布的消息並無具體提到日本牛肉對中出口一事的相關進展。

據中國農業農村部官網昨天發布消息指出，韓俊會見江藤拓，就推動中日農業合作交換意見。

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韓俊表示，當前中日關係處於改善發展的關鍵階段。中方願與日方重啟多雙邊機制農業各層級交流，年內召開第10次中日農業副部級對話會議，加強在動物衛生、漁業資源保護、智慧農業、鄉村振興、農產品貿易等領域務實合作。雙方就盡快簽署植物新品種保護領域合作文件、保持工作層密切溝通等達成共識。

共同社報導提到，中國與日本於2019年11月簽署成為恢復牛肉對中出口前提條件的「動物衛生檢疫協定」，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，有關部門的磋商未能推進，協定的生效也被推遲。日本外相岩屋毅去年12月在北京與中國外長王毅會談之際，確認盡快重啟有關部門的磋商。（編輯：謝怡璇/呂佳蓉）1140118

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日本農林水產大臣將訪北京 協商重啟日本水產品外銷中國
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