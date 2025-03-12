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趙樂際「因病缺席」中國人大閉幕 引外媒質疑

2025/3/12 13:18
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（中央社台北12日電）中國第14屆全國人民代表大會第3次會議昨日舉行閉幕式，全國人大常委會委員長趙樂際「因病缺席」，引起外界關注。外媒指出，全國人大委員長缺席會議確實不尋常，且「因病缺席」的說法也有可能意味著「出事」。

昨日全國人大閉幕式由中國全國人大常委會副委員長李鴻忠代為主持，據李鴻忠的說法，趙樂際因「呼吸道感染」請假。趙樂際已連續2天缺席「兩會」。全國政協會議10日閉幕，趙樂際也並未出現在主席台，也沒有參加全國人大會議主席團第3次會議。官方也沒有提供解釋。

綜合路透社、美國之音等外媒報導，今年68歲的趙樂際沒有出現在人民大會堂的中共高級領導人之中，是近20年來首次。美國大西洋理事會中國政治分析師宋文笛表示，「中國全國人大委員長缺席一年中最重要的會議，當然是不尋常的」，「這種情況極為罕見」。

報導指出，中共高級領導人的健康狀況屬於機密，極少對外公布。尤其「因病缺席」在中共體系中往往是不吉利的說法，有可能意味著「出事」。

2023年，中國外交部前部長秦剛缺席在印尼舉行的外交峰會，中國外交部發言人當時給外界提供的一個解釋就是「健康原因」。後來秦剛神秘失蹤一個月，並傳出「婚外情」的傳言。數個月後，秦剛下台的消息才得以證實。

2022年10月，習近平也是以「健康原因」將前總書記胡錦濤從中共20大閉幕式上架了出去，引起國際輿論的高度關注。

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趙樂際2022年1月也曾缺席由習近平主持的24名政治局委員的學習會議。沒有說明他缺席的原因，官方媒體也沒有列出出席人員名單。

目前趙樂際的照片與相關資料仍在全國人大網站上。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1140312

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