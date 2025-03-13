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中國公務船闖金門疑做探測 海巡：不排除戰略意圖

2025/3/13 14:28（3/13 15:21 更新）
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海巡署12日下午偵獲中國公務船（圖）越界進入金門限制水域，疑似進行水下探測作業，遭海巡驅離。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年3月13日
海巡署12日下午偵獲中國公務船（圖）越界進入金門限制水域，疑似進行水下探測作業，遭海巡驅離。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年3月13日
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（中央社記者吳玟嶸金門13日電）海巡署昨天下午偵獲中國公務船越界進入金門限制水域，且疑似進行水下探測作業，海巡調度巡防艇驅離；海巡表示，中國科研船進行水下探測作業，不排除具戰略意圖，供未來作戰部署參考。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，昨天下午約1時，海巡署金馬澎分署雷達偵獲中國「延平2號」公務船於金門南方東碇島西北方2.6浬，越界進入金門限制水域，海巡署立即調派線上PP-3552艇及PP-3520艇趕往現場實施廣播驅離，下午3時52分將「延」船驅離出限制水域外，並持續往外航離。

海巡署表示，在驅離「延」船時，PP-3520艇發現該船投放探測儀器下水，疑似進行水下探測作業，海巡立即蒐證廣播，要求「延」船立即收回所放儀器，「延」船回復將配合停止活動，並將儀器回收。

下午3時52分，海巡署2艘巡防艇將「延」船驅離至東碇島東南方3浬限制水域外，持續往外航離。

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海巡署表示，中國科研船進入金門限制水域進行水下探測作業，不純粹是科學研究目的，不排除具有戰略意圖，針對海底地質、地形及水文調查等項目，假借科研之名，遂行熟悉戰場環境之實，以供未來作戰部署之參考。

海巡署表示，嚴正譴責中國以科研船、調查船襲擾金門水域，海巡艦艇將全天候守護海域，嚴密監控中國公務船動態，遇案強勢驅離，全力捍衛國家主權。（編輯：謝雅竹）1140313

#中國
#海洋委員會
#金門
#海巡署
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