美中貿易問題 北京：一直與美方主管部門保持溝通

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（中央社台北13日電）針對美中是否就貿易問題設定見面日期，中國商務部發言人何詠前今天表示，中方與美方相關主管部門一直保持溝通。

中國商務部今天舉行例行記者會，何詠前在回答媒體提問時，作上述表示。

何詠前進一步指出，中方一貫主張，對於經貿領域的分歧和爭議，中美雙方應秉持積極合作的態度，透過平等對話加強溝通，尋找雙方都能接受的解決方案。

她又說，需要強調的是，任何形式的溝通和磋商都必須建立在相互尊重、平等互利的基礎上，威脅、要挾只能適得其反。希望美方與中方一道，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，回到透過對話協商解決問題的正確軌道上來。

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至於美國對鋼鐵與鋁徵收25%關稅，中方是否採取反制措施？何詠前說明，中方一貫認為，美國鋼鋁232措施是以「國家安全」為名實施的單邊主義和保護主義行為，中方與其他很多國家對此措施表示堅決反對，敦促美方儘快取消鋼鋁232措施。

而美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）傳出要求中國供應商大幅降價，並因此遭中國商務部等有關部門約談。何詠前表示，注意到媒體報導，也陸續收到部分企業的反映。但她僅表示，商務部相關司局向沃爾瑪公司了解了有關情況，沃爾瑪公司對相關情況進行了說明，未提及具體內容。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140313