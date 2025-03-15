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搶救生育率 中國多地規劃育兒補貼

2025/3/15 18:01
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（中央社記者李雅雯台北15日電）中國搶救生育率，地方政府規劃發放育兒補貼。學者認為，育兒補貼可以減輕家庭經濟負擔，對於提高生育率可發揮作用，彈性工時、普惠托育等措施也可支持育兒家庭。

內蒙古呼和浩特市13日發布育兒補貼實施細則，生育1孩或2孩，有不同的育兒補貼額度發放；生育3個孩子以上，每年發放育兒補貼人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元），直至孩子滿10歲。

深圳也正研擬跟進。深圳有關部門14日對外表示，目前國家衛生健康委與有關單位正在研究育兒補貼實施方案，深圳也將根據國家部署積極落實，完善生育支持政策體系和激勵機制，加快建設生育友好型社會、兒童友好城市。

第一財經15日報導指出，2025年政府工作報告規劃，制定促進生育政策、發放育兒補貼、大力發展托幼一體化服務、增加普惠托育服務供給。國家衛健委於人大會議期間表態，正在會同有關部門起草育兒補貼方案。

報導提到，政策措施確實可以提高生育意願。湖北省天門市2024年推出鼓勵生育政策，使出生人數8年來首次由降轉增，內容包括發放育兒補貼、減免孕育費用、保障產假待遇、強化住房保障、提供托育服務等措施。

廣東省政府參事室特約研究員董玉整對第一財經表示，過往經驗證實，發放育兒補貼可以幫助人們減輕家庭經濟負擔，對於提振生育意願、提高生育率也有一定的積極作用，各地接下來將會進一步地建立、完善生育補貼制度。

董玉整分析，積極支持生育政策包括3種類型，第一種為經濟支持，例如生育補貼、婚育獎勵、稅收減免、住房優惠等；第二種是時間支持，包括延長產假、育兒假等；第三種為發展支持，例如設立托育機構，解決事業發展與育兒的時間矛盾。

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西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保對第一財經分析，發放育兒補貼為最直接的經濟支持，可以一定程度地減輕經濟壓力；其他形式支持包括房貸利率優惠、拉高公積金貸款、彈性工作制度、育兒假、普惠托育等。

中國國家統計局數據顯示，2024年出生人口954萬人，較2023年增加52萬人，這是2017年以來第一次回升；2024年死亡人口1093萬人，較2023年減少17萬人，2024年底全國人口14億828萬人，較2023年底減少139萬人。（編輯：廖文綺）1140315

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