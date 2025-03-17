香港國際影視展揭幕 90家台灣業者參展

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（中央社記者張謙香港17日電）第29屆香港國際影視展（影視展）今天揭幕，台灣文化內容策進院（文策院）率領90家業者來港參展，並設立「台灣館」，向全球買家推廣台灣的影視產品，協助業者拓展海外市場。

影視展是「第21屆香港影視娛樂博覽2025」（影視博覽）的活動之一，都由香港貿易發展局主辦，並獲得文創產業發展處、電影發展基金以及香港文化體育及旅遊局贊助。

影視博覽下午在會議展覽中心舉行啟動儀式，由政務司司長陳國基等人主持。

本屆影視博覽活動內容包括影視展、亞洲影視娛樂論壇、香港國際電影節、香港電影金像獎等9大活動，其中影視展今天同時舉行，展期17至20日。

此外，大會邀請香港藝人黎明擔任本屆博覽的影視娛樂大使。

本屆影視展有750家展商，來自30個國家及地區並各組成展館，其中澳洲、柬埔寨、法國、印度、馬來西亞、沙烏地阿拉伯及越南首次在這項展覽上設立展覽，推廣當地影視作品。

台灣文策院今年組成龐大代表團參展，並一如既往設立「台灣館」，向全球買家推廣台灣的影視產品。館方表示，開幕首日，外商洽談情況踴躍，比較關注恐怖和動作片，例如「96分鐘」、「晚窒息」和「鬼門之玉蝴蝶」。

台灣影響原創影視股份有限公司經理葉家華接受中央社記者訪問時說，今天「台灣館」開幕首天，「算是生意興隆」，業務洽談時段都被預訂。他說，公司發行的恐怖、犯罪和懸疑片比較受買家歡迎。

據了解，「台灣館」在本屆活動上展示超過250部台灣影視作品，明天還會舉辦台灣星光發布會（TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE），推介台灣4部電影新作，它們是「命中註定那頭鵝」、「火宅之犬」、「96分鐘」和「男公館」；4部影視新作的主創團隊和演員也會在活動上亮相。

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本屆影視展的台灣作品涵蓋多元類型，除了上述作品，還包括展現台灣夜市文化的實境綜藝節目「夜市王」、改編自鏡文學暢銷小說的影集「死了一個娛樂女記者之後」、科幻懸疑影集「永生密碼一九七」，以及由林依晨與言承旭主演的新劇「同棲散策」等。

這次文策院率團來港參展，獲文化部影視及流行音樂產業局支持。（編輯：周慧盈）1140317