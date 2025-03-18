拉歐抗美 王文濤：中國貿易政策對歐盟始終穩定

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（中央社台北18日電）因應美國總統川普發動關稅戰，中國商務部長王文濤在北京連日會見歐洲龍頭級企業負責人。他今天在會見空中巴士集團執行長佛喜時暗諷美國說，無論外部環境如何變化，對包括歐盟在內的貿易夥伴，中國的貿易政策「始終是穩定的」。

綜合中國媒體報導，王文濤昨天才在北京會見英國太古集團執行長施銘倫（Merlin Bingham Swire），今天即在北京會見空巴執行長佛喜（Guillaume Faury），都提到希望這些歐企繼續深耕中國市場及加大對中國投資。

王文濤首先宣稱，當前全球經濟發展面臨嚴峻挑戰，中國經濟「韌性強、潛力大、活力足，長期向好的趨勢沒有改變」，中國有信心繼續實現經濟穩定成長目標。

他接著暗諷美國說，無論外部環境如何變化，中國的政策和預期都是穩定的，對包括歐盟在內的貿易夥伴，中國的貿易政策也始終是穩定的。

王文濤又說，中國將堅持高水準對外開放，穩步擴大制度型開放，不斷優化營商環境，大力鼓勵外商投資，以自身的穩定發展對沖外部世界的不確定性。希望空巴等歐洲企業抓住機遇加大對中國投資，深化產業合作，為中國和世界貢獻更多優質的產品和服務。

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根據報導，佛喜表示，空巴進入中國已有30多年，一直致力於發展中國業務和夥伴關係，作為跨國企業，空巴非常期待全球經濟發展的穩定性和確定性，「不願看到任何關稅政策帶來的不確定性影響」。

佛喜說，空巴看好中國市場，積極在中國布局，未來將繼續擴大在中國投資、深耕中國，實現自身更好發展。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140318