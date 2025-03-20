遺失或忘帶台胞證 中國開放線上辦臨時通行證

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（中央社台北20日電）中國出入境管理局公布，港澳台居民遺失或忘帶港澳通行證或台胞證，有緊急需求者，即日起可線上申辦效期7天的電子臨時通行證。

央視新聞報導，中國出入境管理局公布的兩項便利措施，一是港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在大陸城市間來往者，可藉由手機登錄中國出入境管理局政務服務平台即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤正常外出。

報導指出，港澳台居民在中國境內乘坐飛機、火車時，如證件遺失損毀或忘記攜帶，需從機場、車站前往當地公安機關出入境管理機構開具紙質證明，來回折返耗時影響行程。

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二是即日起提供港澳通行證或台胞證與居住證「雙證關聯」核驗服務。部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，其持用任一證件辦理金融、網路等業務後，再持另一證件時有關部門難以核驗兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便。

港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求者，可在該局政務服務平台提交關聯查詢申請，或向全中國任一縣級以上公安機關出入境管理機構申請開具紙質關聯查詢結果，用以向有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1140320