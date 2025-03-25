黃清賢捧反分裂法 邱垂正：有中國戶籍將註銷台身分

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（中央社記者陳俊華台北25日電）前國民黨大陸事務部主任黃清賢赴中表態支持反分裂法。陸委會主委邱垂正今天說，會等黃清賢回台後約談，進行行政了解，若擁有中國大陸身分跟戶籍，就要依法註銷台灣的身分和戶籍，這是法律明定。

黃清賢日前出席中國「反分裂國家法」20週年座談會，於會上以「台灣同胞」代表身分發言，並稱「反分裂國家法就是維護兩岸和平，增進兩岸福祉的法律」。

自由時報今天報導，將針對黃清賢涉違反兩岸條例第33條之1，展開行政調查，黃清賢在天津南開大學任教，如果有在中國設籍，將註銷台灣身分。

立法院今天繼續進行施政總質詢。邱垂正會前受訪時表示，因為黃清賢還在中國大陸，等黃清賢回台灣後，會約談進行行政了解，並以兩岸條例33條之1，來了解這個案子。

至於如何清查黃清賢是否擁有中國戶籍，邱垂正說，像是在中國大陸發展的藝人，因為常駐在中國大陸，是否有中國戶籍，陸委會跟中國大陸詢問時它是不會配合的，還是要由當事人來表達、跟當事人詢問，如果事後又有人檢舉，就依法查辦。

邱垂正說，擁有中國大陸的身分跟戶籍，就依法要註銷台灣的身分和戶籍，這是法律所明定。

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另外，美國智庫發布報告示警，中共持續對台灣同步發動公開及秘密的政治戰行動。報告提出細緻建議，包括建立外國代理人登記機制、加重間諜刑罰，並強化監督現任及卸任官員赴中，要求出發前30天公開行程、嚴禁閉門會議。

邱垂正說，不僅是美國智庫，台灣也有很多學者專家、機構都有很多重要建議，陸委會都很重視，這次有17項國家安全因應措施，政府會努力維持、維護國家主權、社會韌性，有效反制中共對台的滲透、分化，以維護自由民主的日常生活。（編輯：蘇龍麒）1140325