畢業生大增規模仍擴增 中國新設26所大學招生29萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）近年中國大學畢業生人數屢創新高，卻仍持續擴大高等教育規模。中國教育部近期批准成立26所大學，其中20所為新設，轉設與改名共6所，預計招生規模超過29萬人。目前仍有部分省市提出新設大學的計畫。

據第一財經，去年12月召開的中共中央經濟工作會議提出「紮實推進優質本科（大學部）擴容」，今年中國全國「兩會」期間發布的政府工作報告再次強調推進大學改革。隨後中國國家發改委主任鄭柵潔宣布，今年「雙一流」大學（世界一流大學和一流學科建設）將擴招2 萬人。

整個「紮實推進優質本科擴容」的行動在近期中國教育部審批通過新設、轉設26所大學後，達到近期的高潮。

報導指出，中國教育部最近幾天在官網公布數十份審批結果，總共涉及26所學校，其中新設20所、獨立學院轉設4所、更名2所。據統計，這26所學校的招生規模將超過29萬人。這些審批結果雖然是近日陸續上網公告，但是實際簽發時間全部在今年2月21日。

在這26間學校通過審批的同時，全中國有許多省市持續緊鑼密鼓建設新大學、升現有大學辦學層次和規模，或是提出新設大學的計畫。

報導統計，光是去年一年，全中國新增各類高等教育院校數量超過100所，其中大學接近半數。不含更名的2所學校，今年到目前已新增24所大學和7所專科學校，進度超過去年同期。

報導引述一名區域經濟研究專家分析，進一步提高接受高等教育人口比重，是「國家經濟社會發展的內在要求」。目前中國國內高等教育資源分布不夠均衡，與人才需求不太相符。加上一些改革開放之後發展的新興城市，大學數量偏少，人才供應偏緊。現有難以滿足實際需求，導致人才供應存在結構性缺陷。

他說，現階段大學院校擴容有必要落實，而新的布局和科系設置，將隨著產業布局和城市競爭格局的變化調整。

透過 Google News 追蹤中央社

在中國持續擴大高教規模同時，大學畢業生人數也屢創新高，並衍生後續就業等問題。

根據中國教育部預測，2025年春夏之交，將有1222萬名大學生畢業進入社會。中國去年的大學畢業生達到1179萬，當時已被稱為「史上最難就業季」。和去年相比，2025年就業情況只會更加困難。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140325