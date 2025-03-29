鼓勵舉報台獨打手 陸學者：支持台灣統一力量

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（中央社記者李雅雯台北29日電）中國大陸國台辦鼓勵舉報「台獨打手」，羅列11人名單。陸學者認為，這是堅定支持台灣愛國統一力量的措施，告訴支持兩岸和平發展、融合發展的人士「不要怕」。

中國大陸中央廣播電視總台新媒體「日月譚天」29日透過微信公眾號發布評論文章，內容引述多名涉台領域大陸學者對於中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）設置「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」的看法。

北京工商大學海峽發展研究院長于強表示，開設舉報專欄是要對支持兩岸和平發展、融合發展的台灣人士說，「不要怕，祖國永遠是你們最堅實、最可靠的後盾」；要讓「台獨」分子知道，天涯海角都會受到法律嚴懲，付出應有代價。

廈門大學台灣研究院兩岸關係研究所長唐樺指出，這次舉報專欄追究對象擴大到「打手」和「幫兇」，主要涵蓋兩類人群，一類是「體制內」執行者，例如制定「反滲透法」公職人員、推動「去中國化」教育行政官僚；另一類是「體制外」協同者，例如網紅、媒體機構等。

北京聯合大學政治學研究所長朱松嶺認為，這次舉報對象範圍擴及周邊，儘管這些人不是「台獨路線」制定者，卻是最賣力的打手，對於輿論與社會氛圍影響嚴重，「舉報專欄的上線，是堅定支持島內愛國統一力量的有力舉措」。

中國大陸國台辦26日宣布設置舉報專欄，截至26日下午5時止，收到舉報郵件323封，羅列11人名單。

被舉報人員包括內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷、台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、聯電創辦人曹興誠、牙醫史書華、網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC）等11人。

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大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑於27日例行記者會上表示，中國大陸全國政協主席王滬寧在2月中共對台工作會議提到「堅定支持島內愛國統一力量」，從舉報名單來看，看得出來這是延續對台工作會議所拋出的具體支持行動。

梁文傑認為，羅列這張名單用意在於展現「中共是島內愛國統一力量的保護傘」，中共過去恫嚇政治人物、學者、文化界人士（例如：富察），現在擴大到民間人士、網紅還有檢察官，「我們認為這是對台灣內政的全面滋擾」。（編輯：呂佳蓉）1140329