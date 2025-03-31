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路透：貿易戰2.0對中美公司影響將比2018年更嚴重

2025/3/31 18:15（3/31 18:49 更新）
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自美國總統川普上任以來，已對中國商品加徵20%關稅，4月2日可能進一步調高。（中央社製圖）
自美國總統川普上任以來，已對中國商品加徵20%關稅，4月2日可能進一步調高。（中央社製圖）
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（中央社記者廖文綺台北31日電）自美國總統川普上任以來，已對中國商品加徵20%關稅，4月2日可能進一步調高。路透社報導指出，對中國供應商和美國客戶而言，這次貿易戰將比2018年更加嚴重，因為中國製造商利潤微薄難以再降價，地方政府也因財務困難而難以大方提供補貼。

路透社今日報導，有供應商指出，自2018年美中貿易戰以來，工資已上漲2%至5%，而某些行業的原物料成本也在上升，加上海外競爭加劇，川普近期的關稅成為壓垮許多低端製造商的最後一根稻草。

美國2月4日宣布對中國輸美商品加徵10%關稅，3月4日再加徵10%，4月2日還可能進一步調高。

在廣東東莞生產聖誕裝飾品的陳姓業者表示，如今的訂單量只有去年的一半，「價格已經沒有空間再降了。但為了拿到訂單，我們有時不得不降價⋯我們別無選擇」。他拒絕透露他同意的降價幅度，但表示「我們正在虧損」。

垃圾收集箱公司Citibin創辦人兼執行長皮卡拉齊（Liz Picarazzi）表示，經過兩輪10%的關稅上調，加上美國對全球鋁產品加徵25%關稅，使她目前在中國生產的商品需支付高達52.5%的關稅，她再也無法負擔在中國製造的成本。

她表示，「我的整個業務都是基於7.5%的長期關稅率，這次的關稅變動對我們來說是個巨大衝擊」，她說，即使有預期到加稅，「但沒有任何公司能承受額外的45%關稅。」

路透社採訪10家中國製造商和出口商，以及2名熟悉中國供應鏈的美國零售高層，他們指出，有些美國客戶要求降價10%。但目前的談判結果顯示，供應商平均只能給出3%至7%的折扣。

報導引述史丹佛大學的學術研究發現，2018年每上調1%的關稅，就會讓中國供應商的利潤率下降0.35%。根據路透社對達特茅斯學院（Dartmouth College）數據的計算，2018年的貿易戰導致約350萬個中國製造業就業機會流失。分析人士表示，這次的影響規模目前還無法估算。

一些美國客戶認為，中國政府最終會出手，提供額外的稅收減免、租金與水電補貼或其他形式的支持，就像2018年時那樣。但據路透社採訪的多家供應商透露，目前還沒有收到任何新的補助政策。

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澳洲蒙納許大學（Monash University）經濟學教授史鶴凌表示，當前中國地方政府負債嚴重，許多都因房地產危機而捉襟見肘，因此無法像以前那樣提供慷慨補貼。他並補充表示，任何進一步增加地方政府債務的行為，都不會受到中國中央政府的歡迎。

報導指出，北京方面建議出口企業可以轉向其他市場或中國內需市場，但在產能過剩和國內需求疲弱的背景下，這條路同樣艱難。（編輯：吳柏緯）1140331

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