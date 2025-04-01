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中國男偷渡金門、海警侵擾馬祖海域 海巡：不排除軍演一環
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共軍對台恫嚇 陸委會：坐實「境外敵對勢力」

2025/4/1 14:38
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（中央社記者李雅雯台北1日電）共軍東部戰區今天上午宣布在台灣周邊展開聯合演訓。陸委會表示，強烈譴責中共對台聯合演訓，嚴重破壞台海、區域和平穩定，持續對台軍事恫嚇，坐實其為「境外敵對勢力」。

大陸委員會（陸委會）1日透過新聞稿表示，對於共軍在台灣周邊海空域聯合演訓表達強烈抗議，譴責中共破壞台海現狀、威脅區域安全，要求北京當局立即停止不理性的挑釁行徑。

陸委會表示，中共將台海周邊當成軍事演習試驗場，對台步步進逼，企圖全面封控台灣、「台海內水化」；近期也違反國際慣例，派遣艦隊於印太區域展示武力，在日、韓、紐澳、菲律賓與南海周遭海域進行軍事與灰色地帶侵擾活動。

陸委會批評，中共窮兵黷武的軍事挑釁行徑升高台海局勢緊張，更嚴重破壞區域和平穩定、威脅全球安全，中共是不折不扣的「麻煩製造者」，與其宣稱的「世界和平建設者」背道而馳，更讓國際社會認清其所謂的全球安全、文明倡議是謊言。

陸委會強調，中共不放棄武力犯台，持續對台軍事恫嚇，不僅證明其對台強烈敵意和侵台野心，更坐實其為「反滲透法」定義的「境外敵對勢力」。譴責部分國人主張鼓吹中共武力犯台屬於「言論自由」，這是配合中共政治宣傳、混淆敵我的行徑。

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陸委會表示，政府將積極落實總統賴清德宣示的因應中共統戰及滲透17項策略及「和平四大支柱行動方案」，持續堅定守護民主自由防線，強化全社會防衛韌性，展現反對中共併吞台灣的堅定決心；呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止中共對外軍武擴張野心，共同維護台海及區域和平穩定。

共軍東部戰區1日上午宣布在台灣周邊展開聯合演訓，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，指稱「這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制」。中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）表示，這是對於17項策略等反制動作。（編輯：陳鎧妤）1140401

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