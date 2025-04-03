對等關稅影響投資信心 中國A股3大指數收黑

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（中央社台北3日電）美國總統川普宣布對等關稅政策令市場恐慌，中國A股3大指數開低走低，其中上證指數開盤一度重挫近1%，後跌幅逐漸收窄，以下跌0.24%作收。深證成指與創業板指分別跌1.4%、1.86%。

美國總統川普宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其中，中國因對美國課徵67%關稅，美國將回敬加增34%關稅。

綜合澎湃新聞、第一財經，A股3大股指數集體開低。上證指數在半導體類股走強的帶動下，上午曾由黑翻紅，但後繼無力，中午收盤前下挫。深證成指與創業板指則是開低走低，全日在低點震盪。

截至下午收盤，上證指數跌幅收窄至0.24%，以3342.01點作收；深證成指下跌1.4%，收在10365.73點；創業板指跌1.86%，收在2065.4點。

據統計，今天滬深兩市的成交總額約為人民幣1.13兆元，較前一個交易日增加1631億元。兩市及北交所共有2069檔股票上漲，3156檔股票下跌，跌多於漲。

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報導引述東莞證券分析，由於美國將對全球開始徵收「對等關稅」，促使全球市場出現劇烈波動，科技龍頭大幅調整及外部環境不確定性加劇，壓制中國國內市場風險偏好。同時，目前中國市場即將進入企業密集發布財報的時期，部分企業的業績不如預期，可能導致股價快速波動，短期證券市場可能以區間震盪為主。

東方證券指出，近期市場熱點明顯消退，上市公司面臨年報、季報考驗，全球不確定性事件仍有待明朗，種種原因使得A股市場窄幅震盪格局明顯。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140403