加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
0403地震週年／影像直擊太魯閣巨石遍布 蓮花大樓住戶冒險生活
首頁 / 兩岸

對等關稅影響投資信心 中國A股3大指數收黑

2025/4/3 15:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）美國總統川普宣布對等關稅政策令市場恐慌，中國A股3大指數開低走低，其中上證指數開盤一度重挫近1%，後跌幅逐漸收窄，以下跌0.24%作收。深證成指與創業板指分別跌1.4%、1.86%。

美國總統川普宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其中，中國因對美國課徵67%關稅，美國將回敬加增34%關稅。

綜合澎湃新聞、第一財經，A股3大股指數集體開低。上證指數在半導體類股走強的帶動下，上午曾由黑翻紅，但後繼無力，中午收盤前下挫。深證成指與創業板指則是開低走低，全日在低點震盪。

截至下午收盤，上證指數跌幅收窄至0.24%，以3342.01點作收；深證成指下跌1.4%，收在10365.73點；創業板指跌1.86%，收在2065.4點。

據統計，今天滬深兩市的成交總額約為人民幣1.13兆元，較前一個交易日增加1631億元。兩市及北交所共有2069檔股票上漲，3156檔股票下跌，跌多於漲。

google news透過 Google News追蹤中央社

報導引述東莞證券分析，由於美國將對全球開始徵收「對等關稅」，促使全球市場出現劇烈波動，科技龍頭大幅調整及外部環境不確定性加劇，壓制中國國內市場風險偏好。同時，目前中國市場即將進入企業密集發布財報的時期，部分企業的業績不如預期，可能導致股價快速波動，短期證券市場可能以區間震盪為主。

東方證券指出，近期市場熱點明顯消退，上市公司面臨年報、季報考驗，全球不確定性事件仍有待明朗，種種原因使得A股市場窄幅震盪格局明顯。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140403

#川普
#美國
川普
國安人士：中共對台認知戰增謀獨標籤 長臂管轄加劇川普對台32%對等關稅 陳其邁：有賴政院與美磋商
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：