中國要求大學科系設置密切結合就業 對接國家需求

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（中央社記者張淑伶上海8日電）今年3月，以文科見長的上海復旦大學宣布將文科招生比例縮減一半，引發熱議。今天新華社公布官方一份去年11月發布有關高校畢業生就業的意見，內容要求大學科系要密切與科技發展和國家戰略需求結合，並推進與就業相關的教學改革。

這份由中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳發布「關於加快構建普通高等學校畢業生高質量就業服務體系的意見」在2024年11月提出，目標是經過3至5年，基本建立覆蓋全員且功能完備的服務體系，為促進高校（大專院校）畢業生高品質充分就業提供堅實保障。

其中，在優化人才培養供給體系方面提到，要定期發布「急需學科專業引導發展清單」；優化調整學科專業設置，主動對接科技發展、國家戰略需求；優化大學資源配置，推動高等教育規模、結構、品質更加契合經濟社會發展要求等。

這項「意見」明確提出，完善生涯教育與就業指導課程標準，推動大學將其列為必修課。成立教育部生涯教育教學指導委員會，組織各領域專家深度參與就業指導工作規劃，持續推進教學改革。

「意見」指出，就業教育是全方位育人重要內容，要與思想政治教育、專業教育深度融合。要營造「勞動光榮」的社會風尚，並展開「永遠跟黨走、到祖國需要的地方去」等活動。

近年中國青年失業率高升引發話題，甚至導致國家統計局自2023年8月起暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率，直到2024年1月調整統計方式後，才恢復公布分年齡段的失業率。

文科生的就業情況普遍被認為更為嚴峻。中國科學院院士、復旦大學校長金力3月接受媒體採訪時表示，復旦大學將啟動深度改革，大幅調整學科布局，建構文、理、醫、工「四輪驅動」的全新教育格局，文科招生的比例將從原有的30%至40%降到20%。

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這項宣布引發復旦校內師生不少批評，部分網友感嘆此舉為「人文精神的黃昏」，但也有人認為是「順應時代的清醒」。

中國教育部預估，2025年大專院校畢業生人數將達到1222萬人，較2024年增加43萬人，再創歷史新高，加上中國經濟當前內外承壓，這些社會新鮮人將面臨更大的就業挑戰。（編輯：邱國強）1140408