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川普課重稅 中國：談則打開大門 打則奉陪到底

2025/4/10 15:37
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（中央社台北10日電）美國總統川普今晨宣布對中國關稅再提高至125%。針對中方是否就關稅問題與美方展開談判，中國商務部下午回應，「談，大門敞開」，但對話需在相互尊重的基礎上以平等方式進行；「打，中方也將奉陪到底」。

中國商務部今天下午舉行例行記者會，美中關稅戰成為焦點話題。

對於中方是否就關稅問題與美國展開談判，中國商務部新聞發言人何詠前表示，中方的立場是明確的、一貫的。「談，大門敞開」，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；「打，中方也將奉陪到底」。施壓、威脅和訛詐不是與中方打交道的正確方式。

她說，希望美方與中方相向而行，本著「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，通過對話協商妥善解決分歧。

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何詠前也指出，近期，美國以各種藉口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重侵犯中方企業正當權益，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，中方對此強烈譴責、堅決反對。

她說明，作為全球第二大經濟體和第二大商品消費市場，面對美國「霸凌」關稅，中國將堅定不移推進「高水平對外開放」，堅定不移走好自身的路，以自身的穩定發展為全球經濟注入更多確定性。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140410

#中國商務部
何詠前
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