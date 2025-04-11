喪失原籍證明驗證 海基會業務量激增電話被打爆

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（中央社記者李雅雯台北11日電）移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，有陸配撥打海基會諮詢電話打不進去，只好親自跑一趟；海基會表示，近期業務量激增，加派人力第一線處理。

走訪海峽交流基金會（海基會）聯合服務中心，11日下午2時許服務號碼牌叫到167號，現場服務人員為民眾遞上「繳交註銷大陸戶籍公證書申辦流程」，直言近期前來洽詢喪失原籍證明相關驗證工作的民眾詢問量大增。

一名不願透露姓名陸配對中央社表示，由於結婚來到台灣將近30年，在2004年3月新規上路前來到，當時沒有被要求繳交喪失原籍證明，現在才第一次接獲補件通知，「那就依照規定去辦理就好了」。

這名陸配指出，親自跑一趟海基會聯合服務中心原因在於諮詢電話一直打不進去，加上有3個月處理時限，對此相當地著急，乾脆直接前來詢問，「只有給我們3個月時間，超過3個月沒辦好，將會被註銷戶籍，心裡很著急」。

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海基會副秘書長黎寶文11日下午表示，在清明連續假期後，海基會聯合服務中心辦理文書驗證業務量明顯大增，目前正在全力協助有文書驗證需求的民眾，已經加派櫃台人力協助民眾處理，電話諮詢部分也加大量能提供服務。

黎寶文提到，最近確實遇到非常多有關於喪失原籍證明相關陳情與諮詢，大多當事人不太清楚如何著手解決、處理，所以海基會率先做出流程簡表，幫助民眾了解處理流程，盼可解決民眾的焦慮與疑慮。（編輯：吳柏緯）1140411