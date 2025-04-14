美國關稅壓力下 中國3月出口成長12.4%

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（中央社記者張淑伶上海14日電）在美國施加關稅的陰影下，中國海關總署今天發布，以美元計價，3月進口年減4.3%，出口年增12.4%，貿易順差1026.4億美元。

綜合媒體報導，數據顯示，若以人民幣計價，中國3月進口年減3.5%，出口年增13.5%。

以人民幣計，今年第一季，貨物貿易進出口10.3兆元，年增1.3%。其中，出口6.13兆元，年增6.9%；進口4.17兆元，年減6%。進出口增速逐月回升，1月份進出口下降2.2%，2月份基本持平，3月份增長6%。

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綜合財聯社等媒體報導，第一季進出口規模創歷史同期新高，連續8季超過人民幣10兆元。

根據中國海關總署，中國第一季對170多個國家和地區出口實現成長。在美國政府關稅衝擊下，第一季中美雙邊貿易仍保持成長，以人民幣計，進出口規模1.11兆元，成長4%。（編輯：吳柏緯）1140414