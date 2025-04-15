中國首座樂高樂園 預計7月上海正式開幕

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（中央社台北15日電）繼日前公布了入場門票售價後，上海市政府官員今天表示，上海樂高樂園（LEGOLAND）將於6月試營運，7月正式開幕。

今年1月間，上海市金山區文旅局長王民民在接受媒體採訪時透露，上海樂高樂園會在夏天開幕，不過並未指明具體日期。然而這個消息引起中國許多的樂高愛好者關注。

綜合澎湃新聞、界面新聞，上海市住房城鄉建設管理委主任、上海市房屋管理局長王楨今天上午接受上海當地媒體訪問時提到，上海樂高樂園預計今年6月試營運，7月正式開園，園區擁有8大主題區，超過75項互動設施、表演和玩樂景點。

根據官方資訊，上海樂高樂園是全球第11座、中國首座樂高樂園，位於上海金山區北部，樂園占地面積31.8萬平方公尺，擁有樂高悟空小俠、樂高樂園創想世界、樂高城市、樂高城堡、樂高幻影忍者、積木街道、奇趣積木城、樂高好朋友等8大主題區。

官方估算，上海樂高樂園將在開園初期試營運，每天接待2000至5000名遊客，隨後逐步增量。下半年的遊客量將在百萬人次左右。另據去年樂高樂園參加進博會時發布的數據，預估一年遊客量會在350萬至500萬左右。

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日前園區的一日票票價也已公布，根據節假日、人潮預估情形，採取6個級距，提供多樣化選擇。

根據公告，最便宜的票是涵蓋了平日週間，但不包含節假日的「平季票」，兒童票人民幣255元、成人票319元；最昂貴的票是包含中國國慶連假、春節、五一連假在內的「特別高峰日」，兒童票與成人票分別為479元、599元（約新台幣2190元、2740元）。此外，針對符合資格的老年人、身障者，提供8折的優惠門票。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140415