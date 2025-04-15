哪咤汽車被指欠薪17億元 前執行長傳離職棲身英國

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（中央社台北15日電）中國車企嚴重內捲，電動車品牌哪吒汽車深陷泥沼。多名哪吒汽車前員工表示，該公司累計拖欠補償等近人民幣4億元（約新台幣17億元），涉及3000多人。有傳哪咤汽車前執行長張勇已經離職並棲身英國。

綜合36氪、每日經濟新聞等中國媒體及香港星島日報近日報導，成立於2014年的哪吒汽車，2022年時曾以15.2萬輛銷量登上造車新勢力榜首。然而2023年起交車情況急轉直下，2025年1月在中國國內零售量僅剩110輛。

2024年哪吒汽車啟動多輪降薪和裁員，同年11至12月，有大量員工從哪咤汽車協商離職，此時正值哪咤汽車被爆出經營不善的問題。

2024年12月哪吒汽車宣布，因公司戰略調整，張勇不再擔任執行長，轉任公司顧問。哪吒汽車創始人、董事長方運舟兼任公司執行長。張勇的微博自去年10月14日，再未更新動態。

多名從哪咤汽車協商離職的員工至今仍未收到補償，包括認購股權退還等在內，哪咤汽車累計拖欠補償、應付款項近4億元，涉及員工3000多人。

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一條關於張勇已經離職並棲身英國的消息，14日早上登上中國網路熱搜。14日下午3點25分，張勇在微信朋友圈中發布了一條動態回應：「感謝大家關心，看到網絡上一些傳聞，至今仍擔任哪咤汽車顧問，為公司四處奔波融資」。

2025年以來，哪咤汽車還被曝出工廠停擺、供應商與經銷商集體維權等問題。哪咤汽車3月19日針對網傳「哪咤汽車解散研發團隊」等訊息發表聲明，稱公司目前正通過組織與流程優化，推動進一步降本增效。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140415