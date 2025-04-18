美中關稅戰 國台辦舉辦台商座談會稱要解決困難

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（中央社台北18日電）美中關稅戰升溫之際，中共中央台辦、國務院台辦今天在南京舉辦台商代表座談會。國台辦主任宋濤表示，將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇；與會台商則指出，堅決擁護支持中國大陸對美國採取的反制措施。

據新華社報導，宋濤在座談會上表示，美國發起的關稅戰，改變不了中國大陸經濟基礎穩、韌性強、長期向好的基本態勢，大陸有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰。

他說，大陸始終是台商的堅強後盾，將全面貫徹中共總書記習近平關於對台工作的重要論述精神，研究解決台商台企面臨的問題和困難，提出切實可行的政策措施，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，支持台資企業參與國家重大戰略實施，助力台企轉型升級、拓展內需市場，融入新發展格局，實現高質量發展。

他稱，希望廣大台商台企堅定信心、著眼長遠，積極參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，「共同壯大中華民族經濟，共同推進祖國統一和民族復興偉業」。

報導指出，與會台商代表在發言中表示，美國濫徵關稅嚴重衝擊全球貿易秩序，給部分外向型台企帶來一定壓力和影響，部分企業短期內面臨訂單減少、成本上升、利潤空間壓縮的挑戰。

與會台商代表稱，中國大陸的制度優勢和經濟韌性是抵禦風險的根本保障，「加上產業體系完備、市場空間廣闊、投資和消費潛力巨大，各級政府及時關心扶持台企，台商台企對渡過難關充滿信心，將搶抓中國式現代化全面推進的歷史機遇，積極參與兩岸產業鏈供應鏈合作、融合發展，融入新發展格局，尋求新的更大發展機會和空間」。

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與會台商代表表示，「廣大台資企業始終與大陸同心同行，堅決擁護支持國家對美國採取的反制措施，有信心與國家一起打贏這場關稅戰，並在大陸實現持續健康發展」。

報導指出，與會台商代表就鼓勵企業研發、協助拓展內銷、優化跨境供應鏈服務等提出意見建議。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140418