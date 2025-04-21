關稅戰影響中國餐飲業 燒烤店牛肉餐承壓

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（中央社記者張淑伶上海21日電）美國對中國祭出高額關稅，有報導指已經影響到中國餐飲業的採購和銷售，尤其是牛肉價格上漲明顯，已有燒烤店調整牛肉餐的優惠；而減少美國大豆進口，也會間接導致肉類價格上漲。

中國餐飲業媒體「餐企老闆內參」19日透過微信公眾號發文，指關稅的變化，正通過原材料價格的波動，層層傳導到市場終端。這種衝擊集中體現在3個關鍵的進口品類上：大豆、牛肉和豬肉。

中國2024年進口的各類糧食中，大豆的數量占比為66.7%，金額則高達76.4%。

報導指出，進口大豆中約18%被加工成豆油，超過80%則轉化為豆粕。豆粕則是飼料行業的命脈，占中國飼料蛋白來源的60%，是生豬、禽類及水產養殖中不可或缺的高蛋白原料。此外，還有一小部分大豆用於醬油等調味品的釀造。

若2025年中國從美國大豆進口大幅減少，豆粕價格反彈至每噸人民幣3500元（約新台幣1萬5750元），將導致飼料成本上升約15%，部分中小型生豬養殖戶將難以為繼，可能加速退出市場，進而引發行業產能收縮，推動未來肉類價格上漲。

2024年中國從美國進口了40.8萬噸豬肉，占全年總進口量的17.9%。美國供應對中國市場具有一定影響力。報導指出，隨著新一輪關稅措施來臨，幾乎可以確定2025年美國豬肉進口量將大幅下滑。在2018年中美貿易戰期間，中國的豬肉價格曾出現迅猛上漲，這種情況可能再次上演。

牛肉進口價格已經出現劇烈波動。有供應鏈負責人說，關稅影響很大，他們一年牛肉採購金額超過500萬，其中牛腩煲是主要售賣的大單品，牛肉採購價從之前的每公斤34元，到現在42元，漲幅達到23.5%。成本壓力持續走高。

在零售業，山姆超市美國進口牛肉、牛排已經漲價，有網友公開表示「美國精選級山姆牛小排從290元漲價到320元，一盒700克，也就是說每公斤從420元漲到460元了。」

福建一家烤肉店老闆坦言「有被關稅上漲影響到，所有牛肉原材料上漲10%-20%不等」，為此他將139元套餐裡可選3款的招牌牛肉取消一個選擇，增加牛嫩肉或五花肉供消費者選擇。

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而標榜進口食材如美國龍蝦、牛排的高端餐館，更面臨經營壓力。這類餐廳從2024年開始，就因為高成本和消費降級等因素進入閉店潮。

這篇文章說，很多商家或許沒用「美國貨」，卻早已深陷「美國鏈」，就算不受「直接影響」，但加徵關稅還將產生諸多「間接影響」，許多成本可能不知不覺間再次上漲。（編輯：陳鎧妤）1140421