關稅戰之際 習近平首訪愛荷華州40週年紀念活動舉行

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（中央社台北26日電）美中關稅戰愈演愈烈之際，新華社報導，中國國家主席習近平首次訪問美國愛荷華州40週年紀念活動24日在狄蒙（Des Moines）舉行，並指面向未來，雙方應繼續加強友城、青年、人文等領域交流合作，共同續寫中美人民友好事業新篇章。

新華社報導，24日由美國愛荷華州友好委員會主辦的習近平首次訪問愛荷華州40週年紀念活動在州首府狄蒙舉行。中國人民對外友好協會，河北省及石家莊市、正定縣人民政府代表應邀出席，習近平在愛荷華州的老朋友及各界友好人士約150人出席活動，現場氛圍熱烈友好。

報導表示，與會各方回顧了習近平2次訪問該州的溫馨場景，一致表示，習近平40年前首次訪問愛荷華州，播下了友誼的種子。40年來，在習近平長期親自培育和推動下，以河北省和愛荷華州為代表的中美地方和民間交往取得豐碩成果。

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報導指出，面向未來，雙方應繼續加強友城、青年、人文等領域交流合作，共同續寫中美人民友好事業新篇章。

報導表示，活動期間，河北省與愛荷華州青少年代表聯袂進行文藝演出，舉辦了青少年交流圖片展、非遺文化展等配套活動。（編輯：陳鎧妤）1140426