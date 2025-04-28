共讀一本好書徵文涉違兩岸條例 教育部將查處

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（中央社記者許秩維台北28日電）媒體報導，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」。陸委會今天證實，該活動經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1。教育部說，將依規定查處。

陸委會證實，該活動經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1，教育部已查處中。

教育部透過文字回應，已接獲相關檢舉，將依規定查處。

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教育部說明，已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，如以學校名義與大陸地區進行學生教育交流活動，或協助公告陸方活動訊息，應落實至該登錄平台填報，登錄平台並設有提醒功能，於學校填報時主動提示兩岸交流相關法令規定及注意事項，協助學校自我檢覈。

另外，教育部也多次通函並於相關會議宣導，各級學校如擬赴陸交流，應遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動，注意其活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，並保留完整的審核及交流紀錄。（編輯：管中維）1140428