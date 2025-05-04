中駐美大使：美國長期受益於貿易 關稅戰嚇不倒中國

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（中央社台北4日電）中國商務部2日表態正評估是否就關稅問題與美國談判後，中國駐美大使謝鋒美東時間3日在華府宣稱，美國長期受益於全球貿易，享受來自世界各地的優質平價商品。他並強調，發起關稅戰的並非中國，但「我們不想打仗，也不會被嚇倒」。

華盛頓一年一度的各國使館開放日近日展開，中國駐美大使館也在3日配合開放民眾入內參觀，並舉辦甘肅省文化介紹活動。鳳凰衛視報導，謝鋒在上述開放日活動致詞時，作上述表示。

根據報導，謝鋒首先藉上述的甘肅文化介紹活動說，甘肅位在古絲綢之路的核心，展現的正是開放與包容。而當今的中美關係，也理應朝開放與包容邁進。

謝鋒話鋒一轉宣稱，美國「長期受益於全球貿易，享受來自世界各地的優質平價商品」。但貿易不是零和遊戲，設置壁壘只會阻礙物流和成長。

他說，2022年美國企業在中國的營收，就比中國企業在美國的營收多出4000億美元（約新台幣12.3兆元）。因此，加徵關稅對誰都沒有好處，只會擾亂商業，推高成本，衝擊金融市場並拖慢全球成長。

謝鋒說，發起關稅戰的並非中國，但「我們不想打仗，也不會被嚇倒」。而美國發起關稅戰無法增進理解，應該朝兼容並蓄的方向邁進。

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謝鋒在4月19日的「中醫藥文化開放日」活動上說，美國高築關稅壁壘將導致「國際經貿氣滯血瘀」，而美國不能「自己生病讓別人吃藥」。至於中國反對貿易戰，則是出於「維護國家利益和民族尊嚴」。

中國商務部2日以不具名發言人名義表示，美國高層多次表態願與中國就關稅問題進行談判，也透過相關方面多次主動向中國傳遞訊息，希望與中國談起來。而中方對此正在進行評估。這一表態，被視為中方展現談判意願的象徵。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140504