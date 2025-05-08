習近平訪問俄羅斯 中俄共同簽署聯合聲明

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（中央社記者呂佳蓉北京8日電）中國國家主席習近平今天在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談。會談後，雙方共同簽署聯合聲明，並且見證交換20多份雙邊合作文本，涵蓋全球戰略穩定、維護國際法權威等領域。

綜合新華社與央視新聞等官媒報導，習近平在會談中表示，中俄雙方要堅持合作大方向，排除外部干擾，讓合作「穩」的基礎更堅實、「進」的動能更充足。

習近平還說，中國有決心和信心戰勝各種風險挑戰。無論外部環境如何變化，中國都將堅定辦好自己的事。

根據中方的訊息，蒲亭表示，俄中關係建立在相互平等、相互尊重基礎上，不針對第三方，不受一時一事影響。堅定不移推動俄中關係發展、擴大互利合作是俄方戰略選擇。

他宣稱，「俄方堅定奉行一個中國原則，在台灣問題上始終支持中方立場」。俄方願與中方保持密切高層交往，加強貿易、投資、能源、農業、科技等領域務實合作，深化教育、文化、青年、旅遊等人文交流，拓展遠東地區合作內涵。加徵高關稅違背常理，也不合法，只會反噬自身。

會談後，雙方共同簽署「中華人民共和國和俄羅斯聯邦在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利和聯合國成立80週年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

雙方共同見證中俄雙方交換20多份雙邊合作文本，涵蓋全球戰略穩定、維護國際法權威、生物安全、投資保護、數字經濟、檢疫、電影合作等領域。

習近平與蒲亭還在會談後共同會見記者。習近平形容，他與蒲亭舉行了「深入友好、富有成果的」會談，達成許多新的重要共識。

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習近平指出，過去10年，是國際形勢大動盪大變革的10年，也是中俄關係大發展大跨越的10年。面對世界之變、時代之變、歷史之變，中俄兩國要牢牢把握雙邊關係前進方向和人類社會發展大勢，挺膺擔當，全面協作，為促進兩國發展振興、維護國際公平正義作出新的更大貢獻。

他強調，面對變亂交織的國際形勢，中俄兩國要堅定秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏精神，全面提升中俄關係的高度、維度、韌度，「為世界和平和安全注入更多穩定性，為全球發展繁榮提供更強推動力」。（編輯：陳鎧妤）1140508