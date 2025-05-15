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泉州富美宮爭議 陸委會：用遶境名義行宗教統戰

2025/5/15 20:53
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（中央社記者李雅雯台北15日電）中國大陸泉州富美宮未經申請來台遶境，陸委會副主委梁文傑今天說明，富美宮刻意讓神像、人員分開來台，顯示其非得完成在台遶境不可，試圖在地方建立「上下從屬關係」。

大陸委員會（陸委會）15日召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，泉州富美宮來台一案是新型態手法、高智慧型違規，先讓台灣人赴陸迎回神像，宮廟人員再透過宜蘭縣農會以農業科技參訪名義來台，這樣的做法不光明正大，等於在挑戰台灣政府執法，相關人員日後申請來台會「非常非常困難」。

「所謂的遶境是出巡我自己的領域」，梁文傑說明，泉州富美宮讓「人神分離」來台，顯見其「非遶境不可」，才想出這樣的方式；不贊成中國大陸宮廟透過遶境，試圖在地方建立上下從屬關係，例如泉州富美宮神像來台遶境，等於是在說「整個台灣所有的蕭府王爺都是我的分廟」。

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梁文傑強調，中國大陸地方民間信仰不被界定為宗教，去到這些宮廟不會看見信徒，比較多的是觀光景點意涵；宮廟管理幹部也不是出於信徒自發，而是中共指派幹部，在其與台灣宮廟接觸時，想的都是「統戰業績怎麼做」。

梁文傑提到，中共試圖讓中國大陸地方宮廟與台灣宮廟建立上下從屬關係、祖廟分廟關係，這是中共動用民間信仰最大目的。台灣歡迎「廟對廟」的真正信徒交流，如果是用遶境名義，試圖在台灣做些串聯工作，對於這樣的做法不贊成。（編輯：邱國強）1140515

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