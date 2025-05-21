加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統就職週年2中國男偷渡金門 法院裁定羈押
首頁 / 兩岸

美擬封殺中國晶片 北京：執行美方措施將涉嫌違法

2025/5/21 10:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京21日電）針對美方試圖對中國晶片進行封殺，中國商務部今天表示，任何組織與個人執行、協助執行美方措施，涉嫌違反「反外國制裁法」，需承擔法律責任；中方將採取措施維護權益。

中國商務部新聞發言人今天表示，中方注意到，美國商務部近日發布指南，以推定違反美出口管制為由，企圖在全球禁用中國先進計算晶片，包括特定的華為昇騰晶片。

中國商務部發言人表示，美方措施是典型的單邊霸凌和保護主義做法，損害全球半導體產業鏈、供應鏈穩定，剝奪其他國家發展先進計算晶片和人工智慧等高科技產業的權利。

中國商務部發言人指出，中方認為，美方濫用出口管制，對中國進行遏制打壓，違反國際法和國際關係基本準則，損害中國企業正當權益，危害中國發展利益。

中國商務部發言人表示，中方強調，美方措施涉嫌構成對中國企業採取的歧視性限制措施。任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反「反外國制裁法」等法律法規，須承擔相應法律責任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國商務部發言人指出，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，遵守國際經貿規則，尊重其他國家科技發展權利。中方密切關注美方措施執行情況，將採取堅決措施維護自身正當權益。

美國商務部工業暨安全局12日公告，撤銷拜登（Joe Biden）政府時期一項針對先進運算半導體所採取的進一步出口管制措施。但同時警告全球人工智慧（AI）業者若使用華為昇騰晶片，都將違反美國規定；隨後將表述調整為較和緩的「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。（編輯：張淑伶）1140521

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：