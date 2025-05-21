藍天立落馬 廣西：對非法採礦重金屬污染倒查10年

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（中央社台北21日電）中國廣西壯族自治區政府主席藍天立被查落馬後，廣西黨委書記陳剛昨天提出「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」，下令深挖嚴查背後的作風問題、腐敗問題。

中共中央紀委國家監委網站16日通報，廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府主席藍天立涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

港媒星島日報報導，自稱「壯王」的藍天立是首名在任上被查的自治區政府領導人，相信此案是由中共總書記習近平親自拍板，「預計會扯出大批官員」。

報導指出，廣西礦產資源豐富，尤以鋁、錫為最，但當地在發展有色金屬工業的同時也造成嚴重污染，引發中國中央政府關注。而陳剛強調，藍天立涉嫌嚴重違紀違法，「嚴重破壞了廣西政治生態和發展環境」，教訓極其深刻。

廣西日報報導，陳剛20日召開「自治區涉重金屬環境安全隱患排查整治工作領導小組」第二次會議，他身兼該小組組長。

陳剛說，要深入學習貫徹「習近平生態文明思想」和習近平關於廣西工作論述的重要要求，貫徹落實黨中央、國務院對廣西生態環境保護工作的部署要求，把涉重金屬環境污染防治工作作為「重大政治任務」。

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他說，要以壯士斷腕勇氣徹底整改，統籌建好政治生態、自然生態「兩個生態」，解決好涉重金屬環境問題，是當前廣西建好「兩個生態」的重中之重，「我們堅決不要以犧牲環境、損害老百姓生命健康為代價的GDP」。

陳剛還說，要深挖嚴查涉重金屬環境污染事件及背後的作風問題、腐敗問題；對「非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」所暴露出來的問題，要精準問責、嚴肅追責。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140521