中國擬制定新版「中國製造2025」 高科技列優先

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（中央社台北26日電）彭博引述知情人士報導，中國官員們正在為中共領導人習近平的「中國製造2025」計畫制定未來10年期的新版本，將半導體製造設備等高科技產品列為優先。為避免西方國家批評，新計畫未必會使用類似的名稱。

中國2015年公布「中國製造2025」方案，發展10大產業的關鍵技術。當時規劃2025年中國從「製造大國」邁入「製造強國」；2035年中國製造業整體達世界製造強國陣營中等水準；2049年建政100年時，中國的綜合實力進入「世界製造強國前列」。

今年是「中國製造2025」目標結束年，彭博今天報導，中國政府正在考慮制定新版的總體規畫，以促進高科技產品的生產。知情人士表示，官員們正在為習近平的「中國製造2025」制定未來10年期的新版本，將晶片製造設備等高科技產品列為優先。

報導表示，這表明在美國總統川普（Donald Trump）希望將工業帶回美國之際，中國政府有意牢牢控制製造業。為免招致西方國家的批評，新計畫應不會用類似「中國製造2025」的名稱。

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此外，報導又指，中國還在制定將於2026年3月全國「兩會」期間正式公布的「十五五」規劃（2026至2030年），目標之一是在中長期穩定製造業在國內生產毛額（GDP）中的比重。

知情人士表示，官員們仍在討論是否將消費在國內生產毛額中比重的目標納入「十五五」規劃。由於目前沒有特別好的方法拉動消費，有關部門目前傾向於不為此設定具體目標。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140526