中國車企紛紛表態支持反內捲 產能過剩仍是大問題

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（中央社記者吳柏緯台北7日電）中國電動車惡性競爭，中汽協於5月底發布倡議，強調維護公平競爭、反內捲。倡議上路至今一週，多家車企紛紛響應，但也有業者點名「品牌過多，產能過剩」是中國汽車業面臨的一大問題。

中國汽車市場再掀價格戰，中國汽車工業協會（中汽協）於5月31日發布「關於維護公平競爭秩序促進行業健康發展的倡議」，要求企業嚴格遵從公平競爭原則，應依法降價，不以低於成本的價格傾銷商品等。

據第一財經，在這份被外界稱為「531反內捲倡議」的文件發布後，中國多家車企陸續在不同場合表達支持之意。6日舉行的「2025中國重慶汽車論壇」，多家車企高層談到「反內捲」，稱內捲式競爭（無效益的競爭）危及產業鏈穩定，降低零組件企業的安全標準，也導致整車企業自身盈利能力減弱、創新服務減少，削弱了產品品質和安全保障。

中國電動車龍頭企業比亞迪的品牌及公關處總經理李雲飛則強調，比亞迪將用技術創新「反內捲」，並進一步提出4點倡議，「為消費者負責，拒絕誇大式宣傳」、「以量產為準，拒絕透支式行銷」、「比技術、拚產品，抵制陰陽、反對拉踩」、「打擊造謠」。

然而，長安汽車董事長朱華榮仍點出目前中國汽車產業仍存在4大問題，名列第首位的是「品牌數量過多，產能過剩」，此外還有「價格混亂，有蔓延至海外的趨勢」、「過度誇大宣傳，造成誤導」、「部分資本不以長期健康發展為目的」。

在中汽協發布倡議後，中國官方部門也陸續表態，將進一步加強汽車行業內捲競爭整治力道。

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中國工信部於6月初強調，將推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門進行反不正當競爭的執法工作，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，確實保障消費者根本利益，推動汽車產業高品質發展。

中國商務部5日舉行例行記者會時，商務部新聞發言人何詠前表示，將積極配合相關部門，加強綜合整治與合規引導，維護公平競爭市場秩序，促進行業健康發展。（編輯：周慧盈）1140607