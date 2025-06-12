張立齊喪失台灣身分 陸委會：不滿裁決可提行政救濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北12日電）因持有中國大陸定居證而被撤銷台灣身分的張立齊稱，定居證早已失效，此舉令他成為「流浪地球人」。陸委會今天表示，張立齊領用定居證是事實，過期與否不在陸委會考量範圍，若對裁決有異議，可提行政救濟。

大陸委員會（陸委會）今天舉行例行記者會，由副主委梁文傑主持，說明有關張立齊被撤銷台灣身分的相關議題。

張立齊日前發表聲明稱，大陸定居證早在去年6月就已廢止，陸委會隔了1年在沒有證據的情況下取消台灣身分，使他成為「流浪地球人」。目前正在尋找合適的律師，將會打行政訴訟。

梁文傑表示，定居證已經過期且沒有去申請領取中國大陸身分證，這是張立齊自己的說法，當時請他說明的時候，也曾如此表示，「但這一段是無法證實」。現在確定的是，張立齊曾經確實領用定居證，至於效期是不是已過，這不是陸委會考慮的範圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梁文傑說明，以這個案子為例，若是未來張立齊很不想留在中國大陸，很想回來的話，當然有行政上面的救濟程序，可以讓想要回來的人可以回來。例如，認為這項裁決是不合法的，可以循行政訴願或訴訟的方式；此外，也可依循原台灣人民入籍大陸後回復台灣人民身分的相關辦法進行救濟。

梁文傑特別強調，前提是必須要證明從此沒有雙重身分的問題，「如果張立齊很不願意住在『民主自由的大陸』的話，那他是可以選擇想辦法回來」。（編輯：楊昇儒）1140612