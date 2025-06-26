以伊衝突 美媒：中國重新考慮中俄天然氣管線項目

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（中央社台北26日電）美軍日前空襲伊朗核設施後，一度傳出伊朗可能會關閉全球關鍵能源航道荷莫茲海峽。華爾街日報報導，據接近北京決策層的人士稱，以伊衝突重燃了中國領導人對建造中俄天然氣管線的興趣。

美軍日前空襲伊朗核設施後，伊朗國會據報批准關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。其後以色列及伊朗達成停火協議，伊朗目前尚未試圖關閉荷莫茲海峽。

華爾街日報（Wall Street Journal）25日報導，根據諮詢公司睿諮得能源（Rystad Energy）的資料，中國進口的天然氣約有30%是以液化天然氣形式，從卡達和阿拉伯聯合大公國經由荷莫茲海峽輸入。

與此同時，被稱為「茶壺」的中國獨立煉油廠近年來高度依賴廉價的伊朗原油。「茶壺」煉油廠是指中國小型民營煉油廠。目前伊朗超過90%的石油是出口到中國。

報導表示，據接近中國決策層的人士稱，以伊衝突重燃了中國領導人對建造「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）這條中俄天然氣管線的興趣。

「西伯利亞力量2號」是2019年開通的「西伯利亞力量」天然氣管線的後續項目，從俄羅斯途經蒙古國通往中國，年輸氣量可達500億立方公尺。但因項目定價、所有權條款分歧，以及中國對能源供應過度依賴俄羅斯的擔憂，中俄談判停滯多年。

報導表示，雖然以伊目前達成停火協議，但以伊衝突還是令中國有理由重新考慮從中東地區獲得石油和天然氣是否可靠。柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）主任、中俄關係專家陳寒士（Alexander Gabuev）表示，中東的軍事局勢動盪和不可預測性已向中國領導層表明，從地緣政治的角度來看，穩定的陸上管道供應是有益的。

有分析師認為，中國政府也在尋求從俄羅斯採購更多石油，俄羅斯石油目前占中國石油進口量約1/5。因為俄烏戰爭要投入大量資金，俄羅斯政府越來越依賴中國這個買家。

俄羅斯官方媒體已將中東緊張局勢與「西伯利亞力量2號」項目重新聯繫起來。俄羅斯官方新聞網站Prime最近一則報導，題為「液化天然氣大決戰：中國緊急回歸西伯利亞力量2號項目」。有分析師表示，預計俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於8月底訪問中國與中國國家主席習近平會晤時，會嘗試把這個項目提上議程。

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接近北京決策層的人士表示，在川普政府試圖離間中俄關係之際，中國也有意加強與俄羅斯的關係，推進「西伯利亞力量2號」項目可能有助鞏固中俄關係。

不過，報導提到，中國可以購買中東和其他地方的液化天然氣，意味著能否與俄羅斯達成協議，對中國不是很重要。據接近北京決策層的人士透露，中國給俄羅斯的一個官方理由是，中國將從單一國家進口的石油和天然氣限制在20%以內，以致雙方就「西伯利亞力量2號」的談判拖延了多年。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1140626