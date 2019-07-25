更多編輯台推薦新聞：
專訪／打破傳統用科學協助國手 日本奧運奪牌的秘密
專題

專訪／打破傳統用科學協助國手 日本奧運奪牌的秘密

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天
國際

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

古早留聲機現身 相約鹽水聽台語老歌

最新更新：2019/07/25 15:36
台南市政府文化局將從27日起在鹽水永成戲院舉辦「寶島流行症」系列活動，將有古早留聲機展示，邀請民眾一同前來回味懷舊台語老歌。中央社記者楊思瑞攝　108年7月25日
台南市政府文化局將從27日起在鹽水永成戲院舉辦「寶島流行症」系列活動，將有古早留聲機展示，邀請民眾一同前來回味懷舊台語老歌。中央社記者楊思瑞攝　108年7月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府文化局將從27日起在鹽水永成戲院舉辦「寶島流行症」系列活動，將有古早留聲機展示，並播放比黑膠更加珍貴的國寶級文史資料蟲膠唱片，邀請民眾聽懷舊台語老歌。

台南市文化局今天在永成戲院舉辦活動記者會，邀請曲盤聽講文化工作室負責人黃士豪以蟲膠唱片播放「望春風、雨夜花」等懷舊台語老歌，並操作老舊的留聲機，讓到場的民眾大飽耳福，大開眼界。

台南市文化局民治文化中心管理科長楊馥菱表示，「寶島流行症」將一起探討那些老一輩念念不忘，年輕世代所不知道的流行音樂。活動中還辦理多場主題式音樂會，邀請台灣多組深耕台語老歌新唱的重量級樂團，將那些老台語歌曲重新詮釋成當代多樣曲風。

楊馥菱表示，包含陳明章、牧歌音樂工作室、金曲歌王謝銘祐等人，將帶大家進入老台語歌曲各種不同情境，從27日起將陸續登場。不妨一起來聽看看感受老一輩所說的台語老歌魅力，聽完後說不定也會因此上癮。（編輯：林沂鋒）1080725

台南市文化局25日在永成戲院舉辦「寶島流行症」系列活動記者會，邀請曲盤聽講文化工作室負責人黃士豪（右）以蟲膠唱片播放懷舊台語老歌，現場也安排懷舊台語老歌演唱，為27日起登場的活動宣傳造勢。中央社記者楊思瑞攝　108年7月25日
台南市文化局25日在永成戲院舉辦「寶島流行症」系列活動記者會，邀請曲盤聽講文化工作室負責人黃士豪（右）以蟲膠唱片播放懷舊台語老歌，現場也安排懷舊台語老歌演唱，為27日起登場的活動宣傳造勢。中央社記者楊思瑞攝　108年7月25日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報