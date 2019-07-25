古早留聲機現身 相約鹽水聽台語老歌

台南市政府文化局將從27日起在鹽水永成戲院舉辦「寶島流行症」系列活動，將有古早留聲機展示，邀請民眾一同前來回味懷舊台語老歌。中央社記者楊思瑞攝 108年7月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府文化局將從27日起在鹽水永成戲院舉辦「寶島流行症」系列活動，將有古早留聲機展示，並播放比黑膠更加珍貴的國寶級文史資料蟲膠唱片，邀請民眾聽懷舊台語老歌。

台南市文化局今天在永成戲院舉辦活動記者會，邀請曲盤聽講文化工作室負責人黃士豪以蟲膠唱片播放「望春風、雨夜花」等懷舊台語老歌，並操作老舊的留聲機，讓到場的民眾大飽耳福，大開眼界。

台南市文化局民治文化中心管理科長楊馥菱表示，「寶島流行症」將一起探討那些老一輩念念不忘，年輕世代所不知道的流行音樂。活動中還辦理多場主題式音樂會，邀請台灣多組深耕台語老歌新唱的重量級樂團，將那些老台語歌曲重新詮釋成當代多樣曲風。

楊馥菱表示，包含陳明章、牧歌音樂工作室、金曲歌王謝銘祐等人，將帶大家進入老台語歌曲各種不同情境，從27日起將陸續登場。不妨一起來聽看看感受老一輩所說的台語老歌魅力，聽完後說不定也會因此上癮。（編輯：林沂鋒）1080725