演藝種子遍地開花 屏東傑出團隊接力展演

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）文化部今年補助屏東縣新台幣200萬元，辦理扶植傑出演藝團隊計畫，補助經費全台居冠，10個入選團隊從8月至11月於演藝廳與藝術館接力展演，也將巡迴30個鄉鎮演出。

10個入選傑出演藝團隊分別是傳統藝術類的蘇家班掌中劇坊、祝安掌中劇團和全樂閣木偶劇團；現代戲劇類的花痞子劇團；音樂類的屏東藝術民族樂團、屏東縣教師合唱團、泰武古謠傳唱和屏東愛樂室內樂團；舞蹈類的蔡孟霙空間舞團和種子舞團。

縣府文化處表示，屏東縣演藝團隊多達200多支，縣府結合中央資源每年扶植在地團隊已超過10年，有些團隊已經開枝散葉，也有團隊到國外展演，今年除了持續入選的優秀團隊，有4個團隊首次入選，顯現在地團隊的能量不斷滾動。

文化處表示，傑出演藝團隊從8月起陸續在屏東藝術館及演藝廳展演，演出主題連結在地特色，讓表演藝術更能接地氣，例如種子舞團以地方教養經驗創作的「默」、屏東愛樂室內樂團結合六堆意象歌曲與風景影像的「六堆隨想曲」、全樂閣木偶劇團以內埔杜君英與朱一貴的傳奇為本創作的「英雄淚」等，讓觀眾從欣賞表演過程了解在地文化。

10個演藝團隊除了演藝廳的售票展演外，也加入「1.2.3跟著藝術去旅行」的藝術下鄉活動，分別在30個鄉鎮社區、學校及老人關懷據點演出，讓藝文展演風氣深入屏東各村落，邁向泥土化，促進文化平權。（編輯：林沂鋒）1080815