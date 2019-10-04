日治台南消防之父住吉秀松宅邸 指定為市定古蹟

（中央社記者張榮祥台南4日電）日治「台南消防之父」住吉秀松宅邸7月被通報出現潛在急迫性危險，台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會昨天審議後，決議指定為台南市定古蹟。

台南市文化資產管理處人員今天指出，台南市中西區青年路上的日治「台南消防之父」住吉秀松私有宅邸，包括一棟獨棟L型2層日式木造建築，帶圍牆、腕木門、防空洞、庭院與神社遺構，宅邸及庭院的工藝及用料精緻，圍牆及袖垣洗石子做工精細。

台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會昨天開會審議，認定住吉秀松宅邸整體構造和規模是台南市現存少見的大型日式建物，外貌及室內空間元素保存完整，足以呈現當時優良建築及技藝水準，決議指定為台南市定古蹟。

住吉秀松宅邸7月被發現有怪手機具進出，似乎有拆除的準備，文資處當場現勘，又看到鏟裝機進入，確認屋主有拆除動機後，立刻張貼公告，將這座宅邸列為暫定古蹟，且告知現場人員馬上停止工程行為。

住吉秀松宅邸有產權糾紛，訴訟已定讞，由前台南縣長高錦德的黃姓續弦取得3/5的土地，高錦德的後代取得2/5的土地及宅邸，但因黃姓續弦在宅邸後方有住宅建築，法院裁定必須留有共有通道，以利黃姓續弦進出。

文資處推測黃家疑要闢建共有通道，才找來工程機具進駐準備施工，文資處認定潛在文資有急迫危險發生的可能，依文化資產保存法現勘後列為暫定古蹟，為這座宅邸爭取到最多1年的時間，結果僅3個月的時間，住吉秀松宅邸就被指定為古蹟。

審議會同時決議中西區清領時期「台南市利源巷隘門」及中西區原台南州廳旁台南第三信用合作社南側「原台南庶民信用組合日式建物」為歷史建築，南區南山公墓列冊追蹤，東區「原蘇丁受醫生看診間」則未被指定登錄為文化資產。（編輯：謝雅竹）1081004