古寧頭畫作修復如新 賴武雄讚妙手回春

金門古寧頭戰史館展示的巨幅油畫作品「戰備整備」創作者賴武雄（右），7日和修復名師郭江宋（左）在金門戰史館相見歡，賴武雄也感謝郭江宋「妙手回春」，讓畫作煥然一新。中央社記者黃慧敏攝 108年10月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）創作古寧頭戰史館巨幅油畫之一「戰備整備」畫家賴武雄和修復名師郭江宋，今天相見歡。賴武雄感謝郭江宋「妙手回春」，讓這30多年的老朋友煥然一新，好像才剛畫的一樣。

古寧頭戰史館是民國73年由金防部司令官宋心濂在任內興建。館內典藏展示了13幅名家巨幅油畫作品，介紹決定海峽兩岸對立局面的古寧頭大戰經過。其中「戰備整備」畫作，最近修復完成。

適值古寧頭戰役70週年，金門國家公園管理處今天特別邀請「戰備整備」畫家賴武雄和修復名家郭江宋回憶當年作畫情景，並說明修復經過。兩人以各自方式見證這場戰役。

「戰備整備」畫作長8公尺、高2公尺。描繪戰前國軍修築工事、增強防禦，此畫作將金門海岸的沙灘表現的最具像生動，乾涸的黃沙配上忙碌構工的軍人，備戰的緊張氛圍，將山雨欲來的前哨表現的淋漓盡致，畫中人員的動態表現也充分展現國軍團結一心的作戰決心。

高齡77歲的賴武雄曾任教國立台灣藝專及國立台灣藝術學院美術系。他說，「這幅畫應是我這輩子畫過最大的畫作」。他回憶當年的畫布和原料是由國防部從日本進口，因工作室無法容納如此巨幅的畫布，於是在劍潭國小特別教室作畫。

他說，光是把畫布繃在厚重的木板上，就得動用5、6名壯漢；再花上3個月時間作畫。畫作完成後運回金門進行裱框等工作，也是大費周章，不過當年只有42歲，因為年輕，體力不成問題。

賴武雄擅長油畫及水彩創作，尤其專精人物畫。他說，為了傳達國軍徒手修築工事、增強防禦的艱辛，他以群相方式構圖，畫中央打赤膊、古銅膚色的半身國軍畫像是他刻意的安排，讓整幅畫作構圖呈現張力。

「戰備整備」完成35年後，因灰塵沈積、霉斑和油脂等汙染，今年由修復名師郭江宋團隊完成修復。睽違多年，賴武雄今天再次看到這幅畫，感謝郭江宋的妙手回春，讓這30多年的老朋友，看起來像新畫的一樣。

郭江宋則說，修復後的畫作恢復原本的顏色層次和飽合度，再維持個50年沒有問題。兩人下午在戰史館相見歡時，正逢不少遊客到館參觀，遊客驚見原畫者和修復者，報以熱烈掌聲。

這次油畫修復由台灣藝術大學郭江宋老師團隊進行修復工作，郭江宋在西班牙馬德里大學（Universidad Complutense de Madrid）獲得繪畫創作與修復保存碩士學位，參與過西班牙教堂彩繪修復，在國內修復過許多博物館典藏作品，是國內少數經驗豐富的修復師。

這次的修復工作，因作品巨大，不宜拆卸捲壓運送，採現地修復。透過現地修復的機會，希望也能讓大家了解修復工作專業與辛苦。金門國家公園管理處副處長蘇承基表示，從103年起聘請專家進行油畫修復工作，現已修復完成7幅。(編輯:孫承武) 1081007

金門古寧頭戰史館內典藏多幅古寧頭戰役相關的巨幅油畫創作，其中一幅作品「戰備整備」的創作者賴武雄（左）7日現身戰史館，遊客驚見原畫者，皆報以熱烈掌聲。中央社記者黃慧敏攝 108年10月7日